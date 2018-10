PP y Ciudadanos deciden el cese de Carmen Caffarel sin escuchar sus razones

Publicada el 01/10/2018 a las 21:41 Actualizada el 01/10/2018 a las 21:53

El PP y Ciudadanos han impuesto su mayoría en la Mesa de la Asamblea de Madrid y han cesado este lunes a Carmen Caffarel como consejera de Telemadrid. Han dado así por bueno el informe del secretario del Consejo de Telemadrid que declarabasu cargo con la pertenencia al Comité de Expertos sobre RTVE.El PSOE ha declarado que activaráa su alcance para corregir esa decisión y la catedrática lamenta que "ni siquiera han querido escucharme". En el fondo del asunto se sitúa la batalla que el PP, con el apoyo de Ciudadanos, está librando por, que tuvo su último episodio con la aceptación del candidato a la dirección de RTVEa pesar de que no cumple el requisito de titulación superior, exigido en la normativa para el concurso público. También en esta ocasión fue la unión de PP y Ciudadanos, con mayoría en la Mesa de la Comisión, la que impuso el resultado.En el caso de Carmen Caffarel, la apresurada decisión de ambos partidosespecialmente, ya que estaba previsto que la consejera y catedrática compareciera ante el Parlamento regional este miércoles para explicar su postura y fundamento legal contra la presunta incompatibilidad.De hecho, la afectada no entiende cómo no la han permitido ser oída y presentar sus alegaciones, hasta el punto de que aún no tiene comunicación sobre si debe comparecer ese día, tal y como estaba citada, o el dictamen de la Mesa cierra el proceso. Por su parte, el PSOE, formación que la propuso para el cargo, se ha declarado dispuesto "a activara su alcance" para frenar el cese porque "no estamos en absoluto de acuerdo con el informe realizado por el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid".En esa dirección, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, explicará mañana martes en la Asamblea la postura de su partido. Tanto Caffarel como esta formación entienden, con informes jurídicos en la mano, que la pertenencia al Comité de Expertos sobre RTVE no supone incompatibilidad, ya que no se trata de un cargo como tal,, sino que se trata de un asesoramiento gratuito y reducido en el tiempo, desde su condición de experta en asuntos de comunicación, tal y como acredita su amplio curriculum.