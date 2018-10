Menos del 1% de la publicidad analizada en Canal Sur TV visibiliza a personas con discapacidad

Publicada el 19/10/2018 a las 16:33 Actualizada el 19/10/2018 a las 16:52

para un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) visibiliza a personas con alguna discapacidad, frente al peso demográfico de este colectivo, que en Andalucía, según ha informado Europa Press.Así lo ha dado a conocer el CAA este jueves en un comunicado en el que detalla que, para este estudio, se han analizadoemitidos en Canal Sur TV entre noviembre de 2017 y junio de 2018, y que concluye que las personas con discapacidad sonDe esta manera, las personas con discapacidad tan sólo apareceny, en el 57% de los que sí aparecen, esta situación, de forma que el 43% visibiliza sólo a personas de avanzada edad.Este informe incluye además un análisis comparativo sobre la discapacidad en la legislación publicitaria, del que se extrae "lade medicamentos, de productos y servicios que puedan considerarse de primera necesidad, y también de las campañas institucionales de la Junta de Andalucía –que hasta ahora sólo incluyen subtítulos– y del resto de administraciones públicas andaluzas".Asimismo, y de cara a las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre en Andalucía , el Consejo ha recomendadode información sobre el voto, así como en los espacios de propaganda electoral de los partidos políticos".Para realizar el informe cuantitativo sobre la representación de la discapacidad y las medidas de accesibilidad en la publicidad, el CAA ha analizado 747 anuncios diferentes, pertenecientes a 477 campañas emitidas entre noviembre de 2017 y junio de este año en Canal Sur TV, lo que representa el 75% de toda la publicidad emitida por la cadena en ese periodo.Además de en los siete spots en los que se muestra a personas con discapacidad,, con lo que el porcentaje de publicidad en la que se menciona o representa la discapacidad asciende al 1,6 por ciento, equivalente a doce anuncios.Según especifica el CAA, sólo en los anuncios de la ONCE y en la publicidad institucional de la Junta de Andalucía, este colectivo es representado en una situación desvinculada de situaciones de dependencia o envejecimiento. Lo mismo ocurre en un spot de un bufete de abogados dirigido por un profesional "de relevancia pública con discapacidad visual".Los otros anuncios en los que se alude y/o se representa a personas con discapacidad pertenecen ade personas mayores.Igualmente, en cuanto a la accesibilidad de los anuncios analizados en la muestra,(LGE), que son los de la ONCE y la publicidad institucional del Estado.Casi la mitad –el 45%– de la publicidad que incluye subtítulos pertenece; el 17%, al de belleza e higiene; el 14,5%, al de varios, y en el que están incluidos todos los hallados en la muestra de juegos de azar y apuestas deportivas. Además, el 13% de los spots con subtítulos pertenecía al sector hogar, el 7,4% al de finanzas y seguros, y el 1,4% al de alimentación.El Consejo ha analizado la accesibilidad de las comunicaciones comerciales de medicamentos, dado que la legislación básica establece que su publicidad debe ser accesible para personas con discapacidades sensoriales. Sin embargo, según informa el CAA,. Desde el Consejo explican que la legislación básica sólo permite la publicidad de medicamentos que no requieran prescripción médica, que no estén financiados con fondos públicos y que no contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes.En cuanto a su accesibilidad, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios remite a las condiciones establecidas en la ley estatal de publicidad institucionalque deben cumplir estos anuncios".Por ello, el CAA considera que "es necesario un desarrollo de este aspecto en la legislación básica con el propósito de que las medidas de accesibilidad sean idénticas en el conjunto del Estado".Por otro lado, el CAA también ha estudiado los requisitos sobre accesibilidad establecidos en la legislación autonómica de publicidad institucional que, si bien subtitula todos sus anuncios sobre servicios públicos –a través de una práctica encomendada a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía–,, a diferencia de lo que ocurre con las comunicaciones comerciales promovidas por la Administración del Estado y su sector público que, además de los subtítulos, incluyen traducción al lenguaje de signos.En este sentido, el Consejo cree "razonable que desde Andalucía se concrete de forma clara mediante una regulación expresa las medidas de accesibilidad universal exigibles a la publicidad institucional que impulsen todas las administraciones públicas andaluzas, desde la Junta, pasando por las diputaciones y los ayuntamientos".Para el CAA, la regulación de la accesibilidad en la publicidad ", sino que sería conveniente impulsar una reflexión más amplia dirigida a garantizar la accesibilidad a la publicidad de productos y servicios que pudieran considerarse de primera necesidad".Según el CAA, esta cuestión no se ha desarrollado en España, yque voluntariamente pueda incorporar el sector.En la actualidad, la publicidad de productos y servicios, entre otros, "no es accesible para personas que sufren discapacidades auditivas o sensoriales, que no sólo constituyen un amplio sector de la población, sino que también tienen derechos como consumidores a percibir y comprender con claridad mensajes comerciales", inciden desde el Consejo.Finalmente, y a raíz de la inminencia de las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas para el próximo 2 de diciembre, el CAA recomienda que "tanto las campañas institucionales audiovisuales que pudieran realizarse, como la propaganda televisiva que emitan las formaciones políticas que concurren a los comicios,para que las personas con discapacidad sensorial accedan, en igualdad de condiciones, a informaciones y mensajes relevantes para el ejercicio del voto".