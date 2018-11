La ultraderecha se moviliza contra Dani Mateo por hacer humor con la bandera española

Publicada el 02/11/2018 a las 18:16 Actualizada el 02/11/2018 a las 19:56

Dani Mateo se suena los moquetes en la bandera de España.



El facherío llama a la Fiscalía y rabia.



Santi Abascal habla de que no son "españoles normales y decentes".



Yo, me descojono y comparto el vídeo. pic.twitter.com/4A7MNIPxMA — Danidovich de Cadizgrado☭ (@danierdecai31) November 1, 2018

El sentido del sketch de la bandera era - o así lo entendí yo - demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) November 1, 2018

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil (@guardiacivil) November 1, 2018

La Guardia Civil es una institución de todos y todas, que debe ser neutral, y el límite de la libertad de expresión no es la ofensa.



Somos más fuertes si aceptamos la pluralidad como una fortaleza y la ironía como forma de relacionarnos.https://t.co/XeN58A6nGt — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) November 1, 2018

Mofarte de la bandera que te ha tocado por supuesto que es humor. Lo que es ofensivo es que en una democracia haya fuerzas y cuerpos de seguridad que tuiteen diciéndote con qué puedes o no hacer broma. https://t.co/XBAshBkYul — El Jueves (@eljueves) November 1, 2018

Ante la polémica suscitada en las últimas horas, por el sketch realizado por Dani Mateo, queremos manifestar: pic.twitter.com/yiRPffnB53 — Clínica Baviera (@clinicabaviera) November 2, 2018

El humorista, colaborador de El Intermedio, protagonizó este miércoles en el programa un sketch en el que se bromeaba sobre los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución. El humorista llegó a sonarse la nariz con una bandera española, una broma que ha derivado en ataques personales vía Twitter contra el presentador, en una ofensiva de medios de la ultraderecha contra el programa que conduce El Gran Wyoming y hasta en una llamada en redes socialesde los anunciantes a El Intermedio y al canal que lo emite, laSexta.En el programa emitido el miércoles día 31, Dani Mateo, mientras sonaba el himno nacional y junto a una bandera, inició la lectura del prospecto del medicamento Frenadol, ya que "en un contexto en el que hay numerosas peticiones para revisar el texto constituyente", sobre todo a raíz del conflicto con Cataluña, este texto alternativo es “”. El sketch era además una parodia de la primera intervención pública de la princesa Leonor, que había leído ese mismo día elen un acto en la sede del Instituto Cervantes en el que fue arropada por los máximos representantes de los principales poderes del Estado.Mientras leía el prospecto, el cómico estornudó y: “Perdón, ¿qué he hecho?: ni a los españoles, ni al rey”, reaccionó. A lo que añadió: “Ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos”. "Señores de la Audiencia Nacional, no soy yo. Son las contraindicaciones del Frenadol: no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes", concluyó.El vídeo comenzó a circular enseguida por las redes hasta convertirse en viral. En sus comentarios, usuarios han exigido una lista de anunciantes y patrocinadores del canal para dejar de consumirlos y paracon Dani Mateo. LaSexta decidióy el propio Dani Mateo dio unade Twitter, cuya cuenta anunció este viernes que había cerrado "un rato".Las disculpas no parecieron convencer en las redes. Hasta la Guardia Civil se manifestó en su cuenta oficial de Twitter: “La bandera simboliza la unión de un pueblo. Respétala. No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa”. Ante este posicionamiento del instituto armado, que ha recibido multitud de críticas, hay quien ha exigido quey que las, como han escrito en Twitter la diputada de Podemos Clara Serra o la revista El Jueves. Por su parte, el partido ultraderechistaha publicado que es “normal que los españoles estén presionando a las marcas para que rompan el contrato con Dani Mateo".Periodistas comotambién han opinado: "Tremendo gilipollas", clamaba el segundo de ellos. Es más, su medio ha publicado un artículo en el que sostienen que “algo está cambiando en España”: “La gente está aprovechando la situación de ataque y humillación a su país para movilizarse en torno a una bandera. Y ve los ataques a sus símbolos como un ataque propio”. Tachan lo sucedido de un “tremendo error de cálculo de Wyoming y Dani Mateo”,(Telecinco), en el que grandes anunciantes retiraron la publicidad del programa después de la entrevista a la madre de El Cuco, imputado por el asesinato de Marta del Castillo.La primera consecuencia de la polémica ha sido hasta el momento que laha anunciado que rescinde el contrato con el periodista y cómico en un comunicado publicado en la red social Twitter: “”, pero “del lado de nuestra Constitución”, “abogamos por el respeto a los símbolos” y “no podemos defender expresiones como las realizadas por Dani Mateo”.