El Consejo de Informativos de TVE pide que aumente la duración de 'Informe Semanal' y mejor horario para 'En Portada' y 'Crónicas'

Publicada el 06/11/2018 a las 17:29 Actualizada el 06/11/2018 a las 17:30

La petición para que Informe Semanal aumente su duración, junto a la reivindicación para que los programas En Portada y Crónicas se emitan en horarios de máxima audiencia, son algunas de las peticiones que una representación del Consejo de Informativos (CdI) de TVE a trasladado a la directora de Informativos,, en la reunión que ha tenido lugar este lunes, y de la que el órgano de representación de la redacción ha informado a todos los trabajadores a través del Inews corporativo. Según aparece en esa comunicación, Alegría se ha mostrado, aunque no se ha concretado el momento en que podrían hacerse realidad.La reunión, en la que ha estado presente la directora del Canal 24 Horas,, se corresponde con la normativa del Estatuto de Informativos, que establece su convocatoria cada seis meses "paray el grado de cumplimiento de su función de servicio público en relación a la independencia editorial de la Corporación y de sus profesionales". En cuanto a Informe Semanal, el aumento de duración es una exigencia que se mantiene desde que la anterior dirección decidiera reducir el espacio decano de los informativos a media hora, y que cobra nueva vigencia en esta nueva etapa con la emisión de reportajes de plena actualidad, sin consideración alguna a criterios partidistas.En el caso de los espacios de En Portada y Crónicas se trata de que "programas documentales de calidad y de producción propia" que han de ser emitidos "en horario de máxima audiencia y no en franjas residuales como ocurre actualmente". Según la nota del CdI, la directora de Informativos ha dicho quey que lo ha tratado tanto con los responsables de programación de TVE como con el director de La 2. En línea similar, los representantes de la redacción han reclamado que vuelva un espacio de debate y análisis político como era El Debate de La 1, así como que se recupere la edición de los viernes de La Noche en 24 H. "La decisión de cancelarlos hace perder fuerza a la televisión pública en el terreno de los programas informativos", según explican.Otro aspecto tratado se refiere al "malestar de parte de la redacción de Sant Cugat por el hecho de que se haya mantenido a la cúpula directiva de Cataluña". Se le ha pedido también a la directora del Canal 24 H que aclare la cadena de responsabilidad editorial. "El CdI no entiende que quienes han cometido malas prácticas profesionales documentadas por este Consejo sigan teniendo responsabilidades editoriales. Lo que nos preocupa es que la independencia de TVE pueda verse comprometida", señalan. También, y ante las próximas elecciones en Andalucía, se ha insistido, como en convocatorias anteriores, en que en los bloques electorales se incluya "una nota con la postura del CdI contraria al reparto de tiempos con criterios de representatividad parlamentaria, impuesto por la Junta Electoral Central. Los criterios deberían ser. La directora de Informativos está a favor de incluir esta nota".Por último, el comunicado hace referencia a demandas profesionales internas, reiteradas una y otra vez a través de los años: una de ellas es la de los reporteros gráficos para que sus firmas consten en las noticias objeto del reportaje: "Begoña Alegría ha dicho que está de acuerdo con esta petición y que ya había trasladado a las ediciones de los TDs que se les firmara. Asegura que ahora lo va a reiterar".Otra de esas demandas se refiere a la carrera profesional: "Le hemos pedido a la dirección que vaya abriendo vías en este sentido para que se vaya implantando poco a poco. Por ejemplo, para cubrir determinados puestos como corresponsalías, presentadores y responsables editoriales. El Consejo entiende que todas esas vacantespara que todos los profesionales interesados puedan optar a ellas".