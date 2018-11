Rosa María Mateo: "No voy a tirar la toalla"

Publicada el 28/11/2018 a las 14:02 Actualizada el 28/11/2018 a las 15:18

A vueltas con las audiencias

ha reafirmado su voluntad de continuar como administradora provisional única de RTVE "hasta que ustedes (por el Congreso y Senado) decidan otra cosa", en alusión a los tramites del concurso público para elegir una nueva dirección. Ante las acusaciones de una portavoz del PP, ha dicho en tono tajante queen la que ha trabajado durante 29 años.La comparecencia de Mateo ante la Comisión de Control de RTVE ha tenido dos partes diferenciadas y un prólogo. Este último se ha iniciado cuando se ha dirigido al portavoz del PP Ramón Moreno y le ha dicho: "En mi anterior comparecenciarealizando dos manifestaciones respecto a su persona que lamento – en alusión a cuando le llamó mezquino y miserable –. Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta Comisión y que merecen todos mis respetos.".Unas disculpas que, en un primer momento, el aludido no aceptó, actitud que fue criticada posteriormente por los representantes de Ciudadanos y Podemos, Guillermo Díaz y Noelia Vera respectivamente, y que el miembro del PP recogió a regañadientes, avanzada la sesión, al afirmar que "tengo una formación cristiana y admito las disculpas de todo el mundo,, no las que son para quedar bien con la opinión pública, que es la sensación que yo he tenido aquí esta mañana".Al margen de este asunto, la primera parte de la jornada ha estado dedicada, por petición urgente del PP, a la sociedad mercantil que posee Mateo. "Ya he iniciado los trámites de disolución de la sociedad", aseguró la periodista, que comentó que siguió "las indicaciones" de su asesor fiscal que actuó "conforme a derecho". También ha relatado que consultó a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y de Función Pública, organismo que respondió que "no vulnera ni supone incompatibilidad ni conflicto de intereses".La administradora provisional y única ha reafirmado que desempeña su cargo con absoluta exclusividad: "". Unas explicaciones que no han satisfecho a Moreno, hasta el extremo de asegurar que "después de escucharla, ahora mismo le digo que no será la última". Una actitud criticada tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, que han clamado porque la Comisión trabaje con respeto por la buena marcha de RTVE y deje atrás lo que calificaron como "espectáculo parlamentario".En el turno habitual de preguntas, los portavoces del PP, centradas en los datos de Informativos, y que, según este grupo parlamentario, descalificaban a a Mateo y al equipo designado para comandar ese departamento. Rosa María Mateo aprovechó la intervención de Ricardo Sixto, representante de Izquierda Plural en Valencia, que recordó que la gran caída de audiencias no se estaba produciendo ahora, sino cuando el PP desplazó al equipo de Fran Llorente y bajó más de tres puntos, y no unas décimas. Mateo, en su respuesta,: "Las cadenas que tienen audiencias altísimas en este momento lo hacen a base de realities. Si lo que ustedes quieren es que la Corporación haga estos programas, mientras yo esté aquí,Nosotros intentamos hacer unas noticias muy serias, plurales y nada frívolas, concediéndole, que suelen atraer al público".En las sucesivas preguntas de parlamentarios del PP, la responsable de RTVE se limitó a ofrecer respuesta a la literalidad de la cuestión y, tras la réplica de los parlamentarios de esa formación, renunciaba a explicitar otros argumentos y repetía durante más de media docena de casos con la misma fórmula:, actitud que llegó a exasperar a alguna portavoz que calificó a Mateo como "cobarde", y provocó que la representante de RTVE se preguntara "ante quién podía pedir amparo" frente a ese tipo de descalificaciones.Por último, Mateo fue interpelada sobre las demandas interpuestas por los antiguos directivos Víctor Arribas, Carmen Sastre y Cecilia Gómez, argumentando que sus despidos fueron motivados por "discriminación ideológica", una calificación que refutaba la responsable de RTVE, que recordó que; en este sentido, se refirió a como esos directivos habían sustituido a otros sin que los que dejaban el cargo hubieran acudido a los tribunales: es una cuestión de ética personal", zanjó.