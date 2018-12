Rosa María Mateo, sobre su dirección de RTVE: "Orgullosa y contenta, pero no feliz"

Publicada el 19/12/2018 a las 21:18 Actualizada el 19/12/2018 a las 21:19

Sentencia judicial sobre Zancajo

La última sesión del año en la Comisión de Control Parlamentario a RTVE se ha resuelto cony respuestas muy similares por parte de Mateo. Quizás la única y reiterada novedad haya sido la insistencia por parte de varios miembros de esa formación en la obligación que tiene la directiva de contestar a las preguntas que se le hagan, una obligación que la interpelada dijo cumplir; lo primero por estar contenido en la legislación, y lo segundo por "el respeto que tengo a los ciudadanos y a sus representantes en el Parlamento". "Contesto –añadió– a todas las preguntas, no a cada descalificación, o juicio de valor que ustedes introducen en sus intervenciones".Al margen de este asunto, Mateo se mostró "orgullosa y contenta, pero no feliz" por la tarea desarrollada hasta ahora: ", y hemos corregido el rumbo editorial denunciado por los órganos internos de control durante la anterior etapa". Los parlamentarios del PP reiteraron, hasta en cinco ocasiones, que, en los meses que lleva en el cargo, las audiencias de los Informativos de TVE no han cesado de bajar ("a mínimos históricos", dijo el portavoz Moreno Bustos), ante lo que Mateo insistió en que. No obstante, recordó que el especial sobre las elecciones en Andalucía; también, y sobre el caso concreto de La 2 Noticias, afirmó que "su audiencia no ha parado de subir" desde el estreno en el horario de las 20,30; se suman nuevos espectadores y ya supera en cincuenta mil los que tenía en la anterior etapa.Portavoces del PP y Ciudadanos han aludido a la reciente sentencia judicial que obliga a RTVE a restituir las condiciones laborales de las que disfrutaba Álvaro Zancajo antes de su cese, el pasado agosto, y a indemnizarle con alrededor de 25.000 euros, un hecho que, el citado Moreno Bustos ha calificado como "", y que ha vinculado con los ceses en Informativos que ha calificado como "purgas".La máxima responsable de RTVE ha explicado que el anterior director del Canal 24 Horas "interpuso dos denuncias contra RTVE. La primera, un mes antes de su destitución, el pasado 7 de junio, por considerar que el contrato de alta dirección que firmó durante la etapa de José Antonio Sánchez era fraudulento; la segunda, inmediatamente después de ser cesado en ese puesto y destinado como redactor al Centro territorial de Madrid". En ese punto,, aunque la dirección comunicó ayer que recurriría la sentencia.Por último, y en respuesta al parlamentario socialista Urquizu, la directora de RTVE afirmó. Destacó que en el último informe trimestral tan solo figuraban cuatro casos de posibles malas prácticas, "en realidad errores y que hay que comparar con los setenta casos documentados de censura y manipulación que figuraban en el último realizado en el trimestre previo a mi llegada a la Corporación", señaló.