Zuckerberg planea unificar las aplicaciones de mensajería de Facebook, Instagram y WhatsApp

Publicada el 25/01/2019 a las 18:00 Actualizada el 25/01/2019 a las 18:01

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg , planea integrar los tres servicios de mensajería principales de la empresa:, en una misma estructura unificada, como informa The New York Times y recoge Europa Press. Los cambios que planea implementar la compañía suponen, si bien Facebook, Instagram y WhatsApp mantendría su uso como aplicaciones independientes.La reconfiguración de las aplicaciones, según cuatro fuentes implicadas en este cambio citadas por The New York Times, requiere de miles de trabajadores, y todavía se encuentra en una fase temprana. Se espera queLa compañía, además, planea introducir en todas las aplicaciones, que impide el acceso no autorizado a las conversaciones privadas de los usuarios.Si bien Zuckerberg no ha especificado el tipo de beneficios que reportarán los cambios, dos de las fuentes consultadas han destacado