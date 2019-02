El Consejo de Informativos de TVE denuncia retraso en informar de protestas contra Sánchez en València y de "excesiva amabilidad" en una entrevista a Iglesias

Publicada el 05/02/2019 a las 20:21 Actualizada el 05/02/2019 a las 21:16

"Fue un error no haber dado la noticia en el TD1"

El Consejo considera inapropido el tratamiento

Elcontra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en València, y lacon que se inició una entrevista a Pablo Iglesias en el espacio 'Más Desayunos', son los más llamativos errores que figuran en el informe del Consejo de Informativos (CdI), correspondiente a los meses de octubre a enero.En total,, de los que cinco han sido objeto de dictamen: los dos ya citados, el "error grave" ala todas las consejerías de la Junta de Andalucía entre los años 2000 al 2011, una noticia sobre un asistente de voz de Amazon, que "acababa resultando"; y una pieza sobreque "no presentaba la pluralidad a la que nos debemos los profesionales de la información de RTVE". También se ha desestimado una petición de amparo que presentó un realizador de Informe Semanal.Con este informe se cierra el actual periodo del Consejo de Informativos, dado que el 8 de febrero se celebran elecciones para renovar este órgano profesional al cumplirse los dos años de mandato que establece el Estatuto.En el caso de las protestas contraen València, por parte de un colectivo de bomberos forestales, se señala que, aunque sí en el emitido a las nueve de la noche.Para el CdI, "las responsables editoriales que responden al Consejo de Informativos reconocen que fue un error no haber dado en el TD1 la noticia analizada. La jefa de Informativos de València asume la responsabilidad por no informar al TD1 que habían enviado las imágenes de la protesta y advertir al equipo editorial de Madrid que era locomo para tener cabida en el Telediario nacional. El resultado de esa falta de comunicación es que una información de relevancia pública, las protestas de un colectivo de trabajadores contra el presidente del Gobierno, no tuvieran cabida en el Telediario de las 15h. No podemos concluir, sin embargo,ya que la responsable editorial que asume este fallo, la jefa de informativos de València,en sumarios ese mismo día en el informativo territorial de las 14h. Se trata, pues, de un error, pero un error especialmente grave al afectar al presidente del Gobierno".En el caso de la entrevista a, el CdI relata cómo el pasado 6 de noviembre de 2018 el programa 'Más Desayunos' de TVE conectó en directo vía dúplex con el secretario general de Podemos. Pablo Iglesias se encontraba en la protectora de animales Alba, en Camarma de Esteruelas, Madrid, y en el primer plano de la entrevista aparecía junto a una perra como se muestra más abajo en la imagen. Los dos primeros minutos de la entrevista se desarrollaron en torno al apoyo que brindaba el secretario general de Podemos a esa protectora y a su mensaje sobre la necesidad de adoptar a animales maltratados y abandonados como la perra de raza mastina que aparecía a su lado.El CdI "y por tanto un error el tratamiento dado al comienzo de la entrevista a Pablo Iglesias.de esos dos minutos suponen un tratamiento amable a un líder político y, por ende, contrario al seguimiento crítico e independiente al que están obligados los profesionales de la información de RTVE, tal y como establece el Manual de Estilo de la Radio y Televisión pública. El director del programa nos dice en su respuesta que "es habitual entrevistar a políticos en actos similares, ya sean granjas de animales, explotaciones agropecuarias o incluso visitas a mataderos. (...) No le di mayor importancia, como ya he dicho antes, he visto a políticos de distinto signo acariciando vacas, caballos u otros animales delante de las cámaras". Al respecto decimos que ese formatoy que si hemos visto a políticos "acariciando vacas u otros animales ha sido, actos que por su propia naturaleza son de tono más amable y cuyas imágenes como mucho ocupan sólo unos segundos en un reportaje de telediario".El contenido completo del informe, con los distintos dictámenes, y el relato cronológico de todos los casos es el siguiente: