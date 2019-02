"Dejen volar a RTVE"

Publicada el 14/02/2019 a las 10:52 Actualizada el 14/02/2019 a las 11:47

Me confieso AGOTADA. De la inestabilidad de país en general, y de la consecuente inestabilidad en RTVE en particular. Siete años de pelea después, todo apunta a que vamos a volver a la casilla de salida. Y es que no me lo puedo creer. El agotamiento es tal que no sale ni llorar. — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

Partidos que juegan a enfrentarse. Entre ellos o consigo mismos. Políticos que no evolucionan y que no se dan cuenta de la irresponsabilidad que supone que no lleguen a un solo acuerdo y el país siga paralizando legislatura tras legislatura. Gobierne quien gobierne — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

Mucho me temo que si vamos a elecciones en las fechas que se barajan el concurso del que debía salir una dirección independiente y estable para RTVE se va a ir al traste y, con él, la fe de quienes dentro de la casa aún creemos en ese objetivo. — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

De nuevo, futuro incierto. Con una dirección provisional con limitaciones que no debe pasar de esa provisionalidad. Porque lo que hace falta es un proyecto y una estabilidad que permitan programar con tiempo y con ambición. Y transformar. La empresa y sus apuestas. — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

Si no se actúa ya, estaremos condenados a arrancar otra temporada al tran tran. A seguir muriendo en vida porque no hay manera de fidelidad oyentes ni telespectadores con vaivenes constantes. Por buena intención que se le ponga. — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

Así que, si alguien sensato nos oye, por favor,déjenla volar. Organícense entre ustedes.Admitan que es un atraso tratar de dominar RTVE. Crezcan como políticos y sean valientes. Aunque solo sea por respeto a quienes creen en su necesaria independencia, dentro y fuera de la casa. — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

Pese a todo, necesito cerrar con buen sabor de boca. Porque hoy es el día de nuestra niña bonita. Larga vida a la radio!#FelizDiaMundialDeLaRadio #DiaDelaRadioRNE — ALEJANDRA MARTÍNEZ (@AlejandraMarPor) 13 de febrero de 2019

info Libre

Su nombre es, periodista, trabaja en RNE, y hasta hace pocos días era portavoz del Consejo de Informativos de la emisora pública. En las últimas horas, al hilo del día de la radio, ha publicado en su cuenta personal de Twitter una serie de mensajes, en los que pone de manifiesto su zozobra por el momento que viven los medios públicos, tras la inmediata disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.En ellos denuncia la situación dey lamenta la más que probable paralización del proceso para elegir una dirección estable, que permita asegurar el futuro. Estos son los mensajes más significativos:Al margen de las respuestas insertadas por diferentes compañeros y profesionales en esta misma red social, el presidente saliente del Consejo de Informativos de TVE,declara asu coincidencia, en muchos aspectos, con los mensajes de Alejandra: "Comparto gran parte de las sensaciones que transmiten las palabras de Alejandra. Durante seis años hemos estado trabajando para extender una idea básica: que la radiotelevisión pública. Tan simple que cuando la hemos expresado a nivel Europeo o a colegas de otros países de nuestro entorno democrático nos miraban con extrañeza, como si eso fuera cosa de un pasado lejano. Muchos políticos en nuestro país no han asumido este principio básico de las democracias occidentales y de ahí nuestro empeño. Mal que bien, a rastras en algunos casos, creíamos que habíamos conseguido arrancar el compromiso generalizado de que a partir de ahora iba a ser así: una reforma legislativa en la línea de obligar al consenso o al menos a un acuerdo generalizado, un concurso público (muy mejorable, pero concurso al fin y al cabo), etcétera. Sin embargo, la estabilidad para RTVETodo parece indicar que de nuevo la corporación se convierte en un instrumento para arrojarse a la cabeza entre unos y otros, y que el derecho de los ciudadanos es lo último en lo que piensan".Para Caballero, en los últimos tiempos se está produciendoen los informativos de la cadena pública: "Varios meses sin injerencias nos han llevado en TVE a recuperardilapidado durante años. Los asuntos que perjudican al Gobierno ya no se esconden por mucho que haya personas interesadas que, o mienten, o utilizan anécdotas y detalles errores y fallos que sí se han producido- para magnificarlos y trasladar la falsa idea de que seguimos igual pero con el color cambiado. Seguramente están pensando en volver a las andadas en cuanto puedan. Pero en las redacciones de TVE van a seguir encontrandoque no admitirán injerencias y seguirán peleando por su independencia".Con todo, coincide con su compañera de RNE en la zozobra por el futuro de RTVE: "Una mejoría que, sin embargo,Es urgente conseguir cuanto antes la estabilidad. Una presidencia con un horizonte temporal que permita trabajar sobre un proyecto de servicio público a largo plazo. Por eso, y sin conocer qué va a ocurrir este viernes en el ámbito político ni qué calendario electoral nos espera, hay que seguir exigiendo que se pongan de acuerdo. Hay tiempo para culminar el concurso público y poder empezar a trabajar desde ya con una presidencia elegida con el más amplio acuerdo. Sólo hace falta voluntad política".