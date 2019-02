El Consejo de Informativos de TVE condena las agresiones a periodistas en Cataluña

Publicada el 22/02/2019 a las 12:49 Actualizada el 22/02/2019 a las 13:12

La primera decisión del Consejo de Informativos (CdI) de TVE, inmediatamente de constituirse, ha sido mostrarde todos los medios que "han tenido dificultades para ejercer su deber de informar" durante la jornada de este jueves en Cataluña. En un comunicado hecho público este viernes, el CdI adjunta la composición de este órgano de control, que contará durante los dos próximos años con la presidencia de, que fue la persona que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones del pasado día 8, que renovaron en su totalidad a los que han formado parte del CdI en los últimos años.En el texto, muestran "su apoyo a los profesionales de RTVE en Cataluña y a los compañeros de otros medios y cadenas de TV que han tenido dificultades paraRecordamos que no nos gusta ser protagonistas de las noticias sino contarlas. Defendemos el derecho de periodistas, reporteros gráficos y demás profesionales de los medios a informar libremente, y pedimos a la sociedad respeto ante ese ejercicio: sin periodismo no hay democracia". Más adelante, "se compromete a aunar esfuerzos para cumplir con las funciones encomendadas por ley: velar por la independencia de la Corporación y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos. La existencia de este órgano de participación de los profesionales de la información de TVE es en sí misma una conquista democrática, conseguida con la ley 17/2006, no sólo para quienes trabajamos en TVE sino también para la sociedad, ya que la independencia de los profesionales de la informaciónsino también el derecho a la información de la ciudadanía".El CdI se refiere también a la situación creada tras la convocatoria de elecciones, y el consecuente parón en la renovación de la cúpula de RTVE: "En la línea de trabajo seguida hasta ahora por los anteriores Consejos de Informativos de TVE, el nuevo CdI insiste en la necesidad de que avance y culmine lo antes posiblemediante concurso público, que garantice una presidencia de consenso. Un proceso que se ha visto interrumpido con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril y la disolución de las Cortes. Por eso, recuerda a todos los grupos políticos el deber de seguir trabajando para que la sociedad española tenga acceso a través de la radiotelevisión pública a una información de calidad, independiente y de servicio público. Conscientes de la responsabilidad social que deben desempeñar los medios de comunicación de titularidad pública, los miembros del actual CdI hemos puesto en marcha una nueva Comisión de Servicio Público que se encargue de velar por el carácter diferencial y el valor añadido que debe aportar TVE, con el fin de ser un medio de referencia al servicio de la ciudadanía".Así queda constituido el órgano de representación de la redacción en TVE:- Yolanda Álvarez (Presidencia)- Alazne Maturana (Vicepresidencia)- Manuel Aguilar (Secretaría)- Isabel Terán- Diego Arizpeleta- Víctor García Guerrero- Óscar Martínez Forcada- Irene Chico- Roberto Lakidain- Natalia Garmendia- Ángela GonzaloPor la circunscripción de Cataluña:- Vanessa Benedicto- Francisca Campoy