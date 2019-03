Los medios españoles recibieron en 2018 un total de 75 millones de visitas al mes desde Twitter, según un estudio

Publicada el 01/03/2019 a las 20:20 Actualizada el 01/03/2019 a las 20:47

Jesús Maraña, entre los periodistas con más seguidores

info Libre

Medios españoles recibieron en 2018 un total dedesde Twitter , la cifra más alta en Europa por detrás de Reino Unido (149,4 millones de visitas), según se recoge en un estudio del Media, Reputation and Intangibles Center de la Universidad de Navarra que analiza el impacto en la red social de 73 medios, según informa Europa Press.La investigación "Impacto de los contenidos de medios españoles en Twitter (2018)" ha sido presentada este viernes 1 de marzo por el profesor de la Universidad de Navarra Francesc Pujol, en un acto organizado por el foro de periodistas Conversaciones Con... y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). "Somos uno de los mercados más maduros,", ha explicado el economista que ha analizado 73 medios españoles, de soportes y plataformas distintos, por especialización y por origen territorial. Los compara con otros de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda y Bélgica) y América (Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Brasil y Chile).En el acto, conducido por la periodista de investigación y datos en El Mundo Paula Guisado, el autor del informe ha indicado que en España las redes sociales (vía PC) dirigen un 7% de media del tráfico que llega a las webs de los medios de comunicación. En concreto, el porcentaje de tráfico vía redes sociales que proviene deasciende"Twitter es un espacio excelente y natural para generar y exportar marca. Yes mostrar que tengo algo único y específico, y eso se puede mostrar en Twitter", ha manifestado el profesor de la Universidad de Navarra.En España, los medios de comunicación tiene 2,48 millones de seguidores en Twitter y la tasa de crecimiento de seguidores en España fue del 4,8% en 2018. Por su parte, las empresas informativas siguen a una media de 3.047 perfiles.Respecto al uso de, el autor del informe ha destacado que los medios analizados utilizande los tuits van acompañados de hashtags, "un estorbo comunicativo", según Francesc Pujol.Además, España es uno de los países con unrespecto a los contenidos publicados por los medios en esta red social, con una media deLos datos muestran que los digitales generan mayor engagement en torno a sus contenidos (un promedio de 27 retuits por cada 100 seguidores), por encima de los medios tradicionales (entre 3 y 6 retuits por cada 100 seguidores).En relación con los periodistas más seguidos en Twitter por sus colegas, los resultados del informe sitúan a(eldiario.es),(El País) y(director editorial de) en los tres primeros puestos del ranking. Además, la lista de los expertos y escritores con mayor número de seguidores periodistas en la red social la encabezan tres profesores: Pablo Simón, Felipe Sahagún y Kiko Llaneras.El estudio también ha analizado los temas más populares, entre los que destaca el impacto de la cuestión catalana en la prensa tanto nacional como catalana, además de la conversación en torno a los principales partidos políticos y los casos de corrupción. En este sentido, el profesor Pujol ha hecho hincapié en el papel de Twitter comode la crisis política en Cataluña en los años 2017 y 2018. A raíz del referéndum de octubre de 2017 y de las noticias posteriores sobre la crisis catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, los medios nacionales multiplicaron por tres los retuits en torno a esta cuestión, mientras que los medios catalanes en español los multiplicaron por siete, y la prensa en catalán disparó sus retuits, multiplicándolos por 17.porque debe explicar lo que pasa; si no lo hace la prensa lo harán otros. Es ahí donde se libra la batalla de la información y la desinformación", ha subrayado Pujol, quien ha defendido la importancia de la misión de los medios de comunicación en esta red social.