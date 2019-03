Así será el nuevo Facebook de Zuckerberg: los mensajes de Messenger, Instagram y WhatsApp estarán interconectados

Publicada el 07/03/2019 a las 19:42 Actualizada el 07/03/2019 a las 19:43

Encriptación en todos los servicios de Facebook

Reducción de la permanencia

El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg , ha asegurado quede mensajería de su compañía, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp,y permitirán a sus usuarios la interoperabilidad de servicio a través del número de teléfono, entre los que también se incluirá el SMS, informa Europa Press.Zuckerberg ha confirmado mediante una publicación oficial, las informaciones publicadas por el diario The New York Times en enero que apuntaban a que la compañía trabajaba para desarrollar lade mensajería. El resultado sería la red de mensajería más grande del mundo, con más de 4.000 millones de cuentas de usuarios, según cuenta Recode . También ha recogido las principales tendencias que se desarrollarán en Facebook en los próximos años.Zuckerberg ha manifestado sus planes de "hacer posible a los usuarios enviar mensajes a sus contactos utilizando cualquiera de nuestros servicios". De esta manera, será posible enviar mensajes por WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct. Los usuariosesta opción, y que seguirá permitiendo utilizar los servicios por separado.Esta interoperaibilidad, según ha explicado, traería. Los SMS, por su propio protocolo, no pueden disponer de la encriptación de extremo a extremo. Sin embargo, al estar Messenger vinculado con WhatsApp, este último serviciotambién a los mensajes que reciba desde Messenger. En cuanto a los SMS, que actualmente pueden enviarse y recibirse entre dispositivos Android a través de Messenger, la compañía espera poder introducir en el futuro un nuevo estándar de protocolo de mensajería.Sin embargo, y dado queen iOS, solo sería posible extender la función de los SMS en Android. Asimismo, tienen quevinculados al envío de SMS desde 'apps' desconocidas que podrían generar vulnerabilidades en un sistema encriptado.Además, Zuckerberg ha defendido la privacidad en las interacciones como uno de los principios rectores de Facebook en el futuro, con el objetivo de crear una "basada en la privacidad".Esto afecta en especial en las aplicaciones utilizadas para la comunicación como WhatsApp y Messenger, que espera que en los próximos años se conviertan en las "principales formas de comunicación para las personas en la red de Facebook".El fundador de la compañía ha asegurado que Facebook trabajará para hacer los servicios de WhatsApp y Messenger, con funciones como la encriptación de extremo a extremo, así como "nuevas formas para interactuar de manera privada con amigos, grupos y empresas". La importancia de la encriptación de extremo a extremo, una característica ya presente en WhatsApp desde 2016, y que impide que un tercero tenga acceso al contenido de la conversación, ha sido otro de los puntos destacados, y la compañía espera extenderlo a todos sus servicios de comunicación. Zuckerberg ha destacado que esta función "limita que servicios como los nuestros vean el contenido que fluye por ellos y hace mucho más difícil que alguien acceda a tu información", en referencia a la preocupación de los usuarios a que instituciones y empresas accedan a datos personales.Al mismo tiempo, y como consecuencia de la encriptación, Facebook trabajará en los próximos años para "mejorar la habilidad para identificar y parar a actores maliciosos en nuestras aplicaciones mediante la detección de patrones de actividad o con otros medios", según Zuckerberg.Como medida adicional para proteger la privacidad, Facebookde encriptación de los mensajes, una práctica que ya evita WhatsApp y que llegará al resto de servicios de la compañía.Por último, Zuckerberg ha asegurado que otra de las tendencias que guiarán el funcionamiento de Facebook será lay del tiempo que estos resultan accesibles, para que estos no tengan consecuencias dañinas en el futuro.Esta misión, que el CEO de Facebook considera un "desafío", puede traducirse en un "nuevo estándar para las plataformas de comunicación privadas",que se eliminan después de un tiempo determinado.De esta manera, Zuckerberg ha propuesto medidas como la posibilidad de que "los mensajes se puedan".Además, el usuario mantendría la opción de cambiar el periodo de tiempo del borrado automático o desactivarlo, y esta función podría también extenderse para dar a los usuarios la posibilidad de que los mensajes individuales expiren tras minutos o segundos, según Zuckerberg.