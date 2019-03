Facebook, Instagram y WhatsApp vuelven a la normalidad tras sufrir su mayor caída a nivel mundial

Publicada el 14/03/2019 a las 10:34 Actualizada el 14/03/2019 a las 11:47

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019

We’re aware of an issue impacting people's access to Instagram right now. We know this is frustrating, and our team is hard at work to resolve this ASAP. — Instagram (@instagram) 13 de marzo de 2019

Posibles causas

Nueva investigación

Diez horas: ese es el tiempo que han tardado en recuperarse de la que ya es su mayor caída a nivel mundial . Las tres plataformas, que empezaron a dar fallos a partir de las 17 horas del miércoles -hora peninsular española-, han comenzado a. Los problemas, según reportaron sus usuarios desde los sitios Outage Report y Downdetector, eran de conexión a nivel global tanto desde su versión web de escritorio como desde sus aplicaciones.La primera en dar errores fue: algunos usuarios denunciaron que no podían publicar, mientras que otros ni siquiera podían acceder a la red social por antonomasia. Casi al mismo tiempo,, propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg, empezó a presentar problemas en su servicio. A última hora del miércoles, los usuarios de, que también forma parte del universo de la empresa californiana, comenzaron a alertar de que no podían ni enviar audios ni imágenes, y algunos no podían ni recibir mensajes. Ytambién informó a última hora del miércoles que tenía problemas en su servicio.A diferencia de otras ocasiones, no se trató de un bloqueo completo en el que no se podía acceder a las aplicaciones, sino quepero algunas funcionalidades, como enviar y recibir mensajes o compartir contenidos, no estaba disponible. En España, dónde los problemas de conexión según Outage Report y Downdetector habían tenido un efecto menor que en Reino Unido y en la costa este de Estados Unidos, en el caso de Facebook se centra en Barcelona y sus alrededores, mientras que en Instagram también ha afectado a València y Madrid.Elde que se iniciara esta caída a nivel mundial. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Facebook informó de eran "conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a las aplicaciones de la familia de Facebook". Asimismo, negaron que se trataron de un ataque DDoS: "Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema tan pronto como sea posible, pero podemos confirmar que".Horas después, la cuenta de Twitter de Instagram también publicó un mensaje similar. En su caso, explicaba que: "Sabemos que esto es frustrante, y nuestro equipo está trabajando arduamente para resolver esto tan pronto como sea posible".Hasta el momento,. En la página de Facebook que ha registrado esta incidencia, la investigación del problema aún sigue abierta.Según Bloomberg , Facebook les habría asegurado que, aunque todavía estaban investigando el impacto general, barajan. Las ventas de anuncios son uno de los elementos vitales de la empresa. Según las estimaciones de ventas de 2019, se calcula que Facebook genera unos ingresos diarios de aproximadamente 189 millones de dólares.Aunque Facebook negó que se tratará de un-es decir, un ataque de denegación de servicio-, todos los expertos consultados por medios estadounidenses señalaban en esta dirección. En seguridad informática, este tipo de ataque a un sistema de computadoras o red provoca que un servicio o recurso sea inaccesible para el usuario. Habitualmente, ​ provoca la pérdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado.Sin embargo, segun fuentes consultadas por The Independent, esta caída podría estar provocada por "una f". En telecomunicaciones, el protocolo de puerta de enlace de frontera​ o BGP es un protocolo mediante el cual se intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos. Por ejemplo, durante las protestas de Egipto de 2011, el gobierno de Hosni Mubarak ordenó a todos los proveedores de acceso que operan en el país árabe el corte de las conexiones internacionales al suprimir estas rutas de BGP."Parece que se ha producido una fuga de, que luego se propagó a algunos pares y/o flujos descendentes del ISP de tránsito en cuestión. Esto provocó una perturbación perceptible del acceso a algunas propiedades de Internet conocidas durante un breve intervalo. Si bien no son de naturaleza maliciosa, tales eventos pueden resultar perjudiciales en general ", explicó Roland Dobbins de Netscout a The Independent.A la espera de conocer las causas oficiales, no es la primera caída de este tipo que sufren las aplicaciones de la compañía californiana,. La última se produjo el pasado mes de diciembre cuando Facebook tuvo problemas en su servicio dejando sin conexión, principalmente, a los usuarios europeos.Esta grave caída ha coincidido en el tiempo con la publicación de la información de quesobre el acuerdo de intercambio de datos personales con otros grupos tecnológicos. Según publicó The New York Times este miércoles, un gran jurado en Nueva York ha citado los registros de al menos dos importantes fabricantes de teléfonos inteligentes y otros dispositivos, que se habían asociado con Facebook para obtener acceso a la información personal de sus usuarios.Al parecer estos acuerdos se habrían llevado a cabo con más de 150 compañías, entre las que estarían Amazon, Apple, Microsoft y Sony. Según el diario neoyorquino, la investigación criminal arrancó hace varias días aunque no existen detalles públicos. Al tratarse de una "investigación criminal"Esta investigación llega a las oficinas de Facebook después de cerrar un año 2018 "difícil" marcado por el escándalo de Cambridge Analytica y en el que se ha colocado en el punto de mira de gobiernos y que afectó a 87 millones de usuarios.