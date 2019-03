Veinte años de periodismo en veinte tuits de Jesús Maraña

Publicada el 14/03/2019 a las 18:36 Actualizada el 14/03/2019 a las 19:04

El Congreso de Periodismo Digital de Huesca ha arrancado este jueves su vigésima edición. En su primera jornada, el director editorial deJesús Maraña, ha participado en la primera mesa redonda, en la que se ha analizado los cambios vividos durante los últimos 20 años. El debate, tituladol, ha estado moderado porque lo ha presentado como "un repaso de lo que ha pasado en las empresas, en las redacciones, en los lectores y en el sector en general, con cuatro personas que han conocido el periodismo en estos veinte años". También han intervenido(Grupo Clarín),(El País) y(eldiario.es).La apertura de nuevos modelos de negocio aún en ciernes, la ya normal integración de lo digital en las redacciones, la necesidad de escapar del modelo de consumo de noticias que promueven las redes sociales y los cambios constantes han sido las principales ideas expuestas en la mesa.que ha publicado en su cuenta.

"Los editores y periodistas no vieron el desastre del modelo de negocio", "el periodismo tiene un coste y no se puede regalar", "los lectores no son usuarios y el periodismo no es solo un negocio", "allí donde acudan los lectores debemos hacer periodismo", "noticia falsa es un oxímoron" o "un medio necesita crear una comunidad de valores", han sido algunas de las ideas que ha explicado el director editorial de. Como resumen, Jesús Maraña ha señalado que tanto estos años como el futuro son "".La jornada en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca ha empezado con la, colaborador desde los inicios de esta cita y miembro después del comité de dirección, quien falleció el pasado mes de septiembre, según informa Europa Press. Tras el minuto de silencio en memoria del periodista Pepe Cervera, se ha entregado el XVII Premio José Manuel Porquet, que este año ha reconocido a Lucía González y Mari Luz Peinado, anterior y actual editoras de Verne, web de El País de la que el acta del jurado ha destacado "su contribución a la innovación en formatos, lenguajes y narrativas periodísticas".La directora de El País,, ha sido la encargada de abrir las conferencias y ponencias del Congreso y lo ha hecho manteniendo una conversación con Juan Carlos Iragorri, corresponsal en la Casa Blanca de los medios colombianos RCN Radio y Semana. La periodista ha dado: "Tenemos que hacer que los lectores comprendan que las 'fake news' no van a solucionar sus problemas. Son armas de distracción masiva que resultan peligrosísimas y hay que combatirlas con buena información, teniendo nuestra propia agenda de temas, no entrar en su discurso y no empeñarnos en hablar de lo que quieren quienes difunden esas noticias falsas".En esta jornada también han participado, que han protagonizado una conversación en el que hablarán de la startup de contenido audiovisual y contra los bulos: Newtral. Y esta tarde se han presentado nuevos proyectos comoLa, se iniciará con una una conferencia del periodista de TVE Dani Seseña, director del programa Cámara Abierta de TVE, y la gestora y productora cultural Arantza Martínez. Diferentes profesionales presentarán también nuevas plataformas, debatirán sobre la importancia de las audiencias, además de factores que influyen a la hora de trabajar con la información, como puede ser la presencia de las fake news, en una conversación sobre periodismo latino en Estados Unidos para conocer el contexto político e informativo del gobierno de Donald Trump. Finalmente, Francisco Marhuenda, director de La Razón, y Angélica Rubio, directora de El Plural, clausurarán la edición.Por el Congreso de Periodismo Digital, que se celebra este jueves y viernes, pasarán unas