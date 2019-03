Millones de contraseñas de Facebook e Instagram se guardaron durante años sin encriptar

Publicada el 21/03/2019 a las 18:11 Actualizada el 21/03/2019 a las 18:12

Cientos de millones de contraseñas de usuarios de Facebook se han almacenado durante años en texto plano, en lugar de forma encriptada, y han estado expuestas a la vista de los empleados de la compañía. Los servidores internos de la compañía estadounidense han almacenado las claves de entreen texto plano, como informa el analista en ciberseguridad Brian Krebs, en su blog Krebs on Security y que recoge Europa Press.Según una fuente interna, que ha preferido permanecer en el anonimato,. Algunas se retrotraen hasta 2012.Este fallo de seguridad se debe a aplicaciones desarrolladas por los empleados de la compañía que registraban, como ha explicado la misma fuente. "Estas contraseñas nunca fueron visibles para ninguna persona fuera de Facebooky no hemos encontrado pruebas hasta la fecha de que alguien internamente abusara o accediera de forma no apropiada a ellas", ha asegurado Facebook en un comunicado publicado en su web oficial Aunque no han compartido cifras exactas, la compañía ha informado de que ha afectado a "".Este error de seguridad se encontró durante, y a medida que han ido encontrado los problemas, los han ido corrigiendo, según aseguran desde Facebook. Aunque en principio nadie ha abusado de las contraseñas, la compañía aconseja a los usuarios que quieran mejorar la seguridad de sus cuentas,, que sea "fuerte y compleja" e, incluso, considerar la activación del sistema de dos factores.