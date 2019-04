Los trabajadores de las áreas técnicas de RTVE en Madrid votan a favor de ir a la huelga el día del cierre de campaña

Publicada el 04/04/2019 a las 18:03 Actualizada el 04/04/2019 a las 18:58

info Libre

Los trabajadores de las áreas técnicas de RTVE en Madrid han votado este jueves en asamblea –convocada por iniciativa de los propios colectivos afectados– a favor de iniciar una serie de movilizaciones que incluyenel día 26 de abril, jornada de cierre de campaña de las elecciones generales.Los objetivos de las movilizaciones, según fuentes de los convocantes son:- Garantizarestructurales, recuperando todos los puestos amortizados en los últimos años y asegurar el futuro inmediato mediante una tasa de reposición del 100%.- Aumentarautorizado por Hacienda y que este sea prioritariamente destinado a las áreas afectadas por falta de personal con el fin de corregir el desequilibrio producido por la gestión de la contratación pasada y presente.. Dimensionar suficientemente las áreas de producción para realizar con recursos humanos y técnicos internos propios, el servicio público que la CRTVE tiene encomendado.Para el colectivo convocante, "la anterior dirección de RTVE –con Leopoldo González Echenique, primero, y José Antonio Sánchez, después, como presidentes, y Enrique Alejo como director general corporativo– dedicó la mayor parte del cupo autorizado a la contratación de redactores. A esto hay que añadir quey las sentencias que les han seguido han acabado por absorber la tasa de reposición, que ha sido igual a 0. El Parlamento decidió, antes de su disolución, pedir al Tribunal de Cuentas que fiscalice la contratación en esta etapa. La dirección actual, en manos de la administradora única Rosa María Mateo y de Federico Montero Hita como director general corporativo, no ha revertido esta situación. La consecuencia práctica de esta política es la falta estructural de personal por diversas razones (jubilaciones, fallecimientos, bajas) en las áreas técnicas –cámaras, reporteros, montaje, sonido, técnicos electrónicos y eléctricos, peluquería, maquillaje...– yque beneficia a las productoras privadas. La situación se hace ya insostenible ante el calendario de coberturas de 2019, que incluye dos convocatorias electorales y multitud de eventos deportivos".Para CGT, una de las formaciones que apoya las movilizaciones, "la política de contratación en RTVE esy no cumple con las necesidades reales de la Corporación, como hemos denunciado en numerosas ocasiones. La última, ante la Audiencia Nacional, que nos ha dado la razón y obliga a RTVE a elaborar una Relación de Puestos de Trabajo, primer paso para una cobertura ordenada de puestos". No obstante, y según ha sabido, la dirección de la empresa ha recurrido esta sentencia.