El Consejo de Informativos de TVE califica de "propaganda" los bloques de información electoral que impone la ley

El concurso público debe continuar con el nuevo Parlamento

A punto de iniciarse una nueva campaña electoral, el Consejo de Informativos de TVE ha vuelto a manifiestar su rechazo a, que se realizan por criterios de proporcionalidad , estructura cerrada y ordenados en base a la representación de las fuerzas políticas en las anteriores elecciones generales de 2016. El órgano de representación de la redacción deplora que de esa maneray relevancia informativa de los distintos actos y declaraciones que se producen en la campaña.La opinión del actual Consejo de Informativos enlaza con la similar postura mantenida por sus predecesores que, en comunicados emitidos en anteriores campañas también se habían manifestado con petición idéntica. Tanto en esas ocasiones, como en la actual, existe entre los miembros de la redacción, que suponen una desventaja frente a la competencia de otros medios y cadenas que realizan el seguimiento de esta información de campaña con los mismos criterios que cualquier otra. En este sentido, la nota del Consejo afirma que estos bloques obligatorios "se convierten e, que ya cuentan con su espacio propio en la parrilla de TVE; entendemos que estos bloques no responden al interés informativo general, y llamamos la atención sobre la especial distorsión que provocan en los Informativos Territoriales, donde pueden llegar a ocupar gran parte del informativo".Por todo ello, finaliza el escrito, "el Consejo de Informativos de TVE pide a la Administración Provisional Única de RTVE que en el Plan de Cobertura Informativa para las Elecciones Generales se apliquenque en otros acontecimientos de interés general, sin límite a la libertad de información recogida en el artículo 20 de la Constitución".Al margen de esta nota, en la redacción se destaca que con las normas de la Junta Electoral quedan fuera fuerzas políticas que tienenen cada ocasión, pero que no gozaron de ella en anteriores elecciones, o que ni siquiera existían como tales partidos: ocurrió en 2015 con Podemos, y ocurre ahora conEn paralelo, este miércoles se ha dado a conocer que los letrados del Congreso han dictaminado que el concurso público para renovar la dirección de RTVE, ya que el trabajo realizado por el Comité de Expertos se había realizado con todas las garantías jurídicas.De ese modo, los veinte candidatos al Consejo de Administración de RTVE, calificados por ese comité podrían pasar a la Comisión de Nombramientos y a la de Control Parlamentario de RTVE, para que se pudiera. No obstante, a nadie se le oculta que la composición y peso político de sus miembros será bien distinta a la anterior, dominada por el PP merced a su pasada mayoría en Congreso y Senado, y que tiene visos de continuidad tras la jornada del 28 de abril.