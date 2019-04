Publicada el 29/04/2019 a las 10:04 Actualizada el 29/04/2019 a las 11:29

Una noche más, y van muchas desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno, laSexta fuede la noche electoral con cuatro millones de espectadores, y un 20 por ciento de audiencia.obtuvo el segundo lugar con algo más de dos millones de hogares y un 11,5, que se eleva al 13,6 y dos millones y medio al sumar a quienes siguieron el programa por el canal 24 Horasse quedó en el 8,2 y Antena 3 en el 7,6. As, al frente del especial de laSexta, le bastó con ser él mismo para proseguir la racha de liderazgo en este tipo de espacios, mientras la cadena pública se esforzó en recuperar prestigio y espectadores, con una renovación visual y una información plural bajo criterios estrictamente profesionales.TVEen las las noches electorales. Lo ha hecho con un despliegue en fondo y forma que no veíamos hace mucho tiempo. En forma, al sacar partido al formidable Estudio 1, inutilizado durante años, y crear un espacio amplio y diáfano para el espectador, y lleno de posibilidades para la realización; sobre él ha montado decorados de nuestro tiempo, es decir, mínimos obstáculos corpóreos, y espacio libre para la imagen en movimiento, realidad aumentada, fondos en movimiento y un largo etcétera de recursos de la actual tecnología. Junto a ellos, un eficaz uso de la iluminación para lograr focalizar el relato. Todo ello podía haber quedado en fuegos de artificio, en mero ejercicio estético, si no hubiera estado supeditado al fondo. Esto es, a la información. Y ahí estuvo lo relevante del programa, enDe inicio, la mesas de analistas y periodistas tenían: plural en las opiniones políticas, pero también plural en los saberes de los especialistas en las peculiaridades electorales, incluyendo a un significado estudioso de la denominada España vaciada. Junto a ellos, el despliegue habitual de los periodistas que han seguido la campaña en las sedes de los partidos para recoger reacciones, pero también miradas distintas, como el reportaje deen los despachos y salas más significativas del palacio de la Moncloa, o la entrevista en estudio a un miembro del colectivo de discapacitados, a los que se les había reconocido por primera vez la capacidad de votar. Inane fue sin embargo la presencia del grupo de universitarios, utilizados como atrezzo en una platea corrida en un alto superior, pero queCon esos elementos, el programa tuvo, que disimuló el carácter de previo para el primer plato fuerte: el sondeo continuado durante los quince días de campaña, pero con los datos de la última semana secuestrados por la absurda prohibición legal. Las conclusiones del estudio aparecían con toda claridad, merced a un grafismo poderoso que centraba la escena, y que dio contenido sugestivo durante la hora larga que transcurrió hasta la llegada del escrutinio. De su virtualidad como gancho para la audiencia da fe el que fueron múltiples, con menor o mayor referencia a RTVE, de los resultados. Durante ese tiempo, además de las conexiones con los periodistas en las sedes de los grupos políticos para buscar primeras reacciones, TVE conectó con algunas de las corresponsalías en el extranjero, un campo en el que el medio público es imbatible.Con los datos oficiales, y las primeras impresiones de portavoces de los grupos políticos, se dio una situación impensable en otras épocas, y muy particularmente en la inmediata anterior: mientras la ministra portavoz, Isabel Celaá, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervenían recitando los datos que ya teníamos en pantalla, se produjo el primer parlamento del líder de Vox,, sin duda uno de los protagonistas de la jornada, y los presentadores, Ana Blanco y Carlos Fresnadillo, cortaron abruptamente a los comparecientes para ofrecer lo que era noticia en ese momento: la valoración de la entrada en el Parlamento con 24 escaños del máximo responsable de la extrema derecha. Otro momento complicado, resuelto por los periodistas y responsables de la noche electoral en TVE, fue la comparecencia al unísono de los líderes de las tres principales fuerzas políticas. La cadena ofreció, integra y en directo, la intervención de, como vencedor de la jornada, y luego emitió grabados los parlamentos de Pablo Casado y Albert Rivera.Pasada la una de la madrugada, terminaba un programa lleno de ritmo televisivo, nutrido y dominado por la información. Pero ya desde los inicios, jaleado por los propio compañeros de los implicados. Se trataba de una sucesión de mensajes de profesionales que habían vivido con enfado e indignación la larga etapa en que los especiales de elecciones pasaron de ser referentes televisivos, bajo la dirección dea perder relevancia durante el Gobierno de Mariano Rajoy frente a los que emitía laSexta. Así, la corresponsal en Berlín,, escribía: "Comparando con otras televisiones privadas, que hacen constantes referencias al sondeo de #rtve, el despliegue técnico y humano de #tve es más ambicioso y efectivo que nunca". "Orgulloso de la grandísima cobertura que está haciendo RTVE", corroboraba su compañero en Roma, mientrasdesde Nueva York glosaba el reportaje de Carlos del Amor: "Acabo de verte....como siempre... aportando ingenio y frescura. Seguimos a la espera de más curiosidades de ese despacho... Aquí, enganchada ya al especial de @La1_tve Animo a tod@s, compañeros!!!"Por su parte,, anterior presidente del Consejo de Informativos decía: "Orgullo de cobertura en RTVE. El especial de la televisión pública está siendo por realización, contenido y pluralidad digno del más encendido elogio", y el anterior vicepresidente, y actual director de Los Desayunos,escribía: "Enorme el trabajo de @rtve en esta noche electoral. Enhorabuena a todos". Otro significado periodista,, miembro del actual Consejo de Informativos, opinaba: "Qué maravilla la imagen de @rtve en #EleccionesRTVE. La pública haciendo tele moderna y tecnológicamente puntera".Desde la representación de UGT se difundía un primer comunicado en el que se afirmaba: "Este es el camino. Desde UGT en la CRTVE queremos trasladar nuestra felicitación a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este Especial Elecciones. Su puesta en escena y su planteamiento, moderno, atractivo y con una imagen de seriedad que dista de cualquier otra oferta, alejándose de todo sensacionalismo para centrar su efectividad en la calidad de nuestra información, es lo que nuestra sociedad necesita". Con tonos similares fueron docenas los periodistas de TVE que mostraban su satisfacción con un programa, que según repetida sentencia "les ha devuelto el orgullo de trabajar en la radiotelevisión pública". Un miembro de la actual dirección resumía, a primera hora de la mañana de este lunes, la sensación a: "Al margen de los datos, anoche en la redacción había mucha felicidad y el orgullo, recuperado de nuevo, de, con una cobertura moderna potente y plural".