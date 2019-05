El Consejo de Administración de EiTB aprueba la prohibición de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas

Publicada el 02/05/2019 a las 11:25 Actualizada el 02/05/2019 a las 11:26

Campaña electoral

El consejo de Administración de EiTB aprobó en su reunión mensual del pasado martes la propuesta de la Dirección para modificar las normas reguladoras de la emisión de publicidad en EiTB, con objeto deEiTB, según ha informado Europa Press, ha considerado que es necesario adaptar las normas reguladoras de la emisión de publicidad en los medios de difusión aprobadas por el consejo de administración el 17 de julio de 2012 con el objeto de ", sobre todo, los derechos de las personas más vulnerables frente a los graves problemas de tipo adictivo que el juego y las apuestas pueden generar", señaló la directora general, Maite Iturbe, durante la reunión del Consejo."De esta forma, vamos a prohibir,", explicó.En adelante, EiTB no admitirá en sus diferentes medios, radio televisión e internet, la emisión o inserción de ninguna actividad publicitaria y promocional relacionada con el juego, incluida la promoción corporativa de marcas o de eventos realizada por las empresas cuya actividad se centre en el juego.No obstante, quedan excluidas de la prohibición, por una parte, lasde la Administración del Estado y la Organización de Ciegos Españoles (ONCE), y por otra, la publicidad estática o promoción que forme parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir.En el caso de la publicidad estática incluida en los partidos de pelota vasca que se retransmitan por ETB, EiTB deberá negociar con las entidades competentes a efectos derelativa al juego.El cambio normativo será de plena aplicación desde este jueves, sin embargo, y con el fin de no perjudicar acuerdos de comercialización formalizados antes de su entrada en vigor,El Consejo de Administración de EiTB aprobó también la propuesta realizada por la dirección de EiTB sobre elde cara a las forales, municipales y europeas tendrán lugar el próximo 26 de mayo.De esta manera, las dos cadenas públicas de televisión ETB1 y ETB2, y las tres emisoras de radio generalistas, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria, ofrecerán una amplia cobertura de la campaña y el desarrollo de las elecciones.Esta información se incluirá en secciones específicas de los informativos diarios, y también habrá, (algunos en desconexión territorial),de la noche electoral con los primeros datos sobre encuestas, estimaciones de voto y resultados definitivos.