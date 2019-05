Autorregulación resolvió 48 quejas en 2018 por contenido televisivo inadecuado para la infancia

Publicada el 07/05/2019 a las 13:42 Actualizada el 07/05/2019 a las 14:05

El Comité de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia resolvió en 2018 un total de(de 6.00 a 22.00 horas), lo que supone un descenso respecto a las quejas tramitadas en 2017 (71) y 2016 (114), según se desprende del informe anual de este organismo, recogido por Europa Press.Por tipo de contenido, en unde los casos se trató de reclamaciones referidas aemitidos en diferentes programas o a programas en su conjunto (37 reclamaciones); en un(6); y en un(5).De esta forma, las reclamaciones sobre programas y avances son resueltas por elmientras que las quejas publicitarias son resueltas por el Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), de acuerdo con los Convenios suscritos por esta entidad tanto con los operadores televisivos como con la propia Administración.Asimismo, según este informe, de las 43 reclamaciones resueltas por el Comité de Autorregulación, en el 93% de los casos, es decir,, programas o avances reclamados. En un 7% de ellos sí se han apreciado dichos inconvenientes, instándose al operador a su no reiteración futura.En concreto, el estudio apunta que lasen las que el Comité de Autorregulación ha observado inconvenientes para su emisión tuvieron que ver conPor otro lado, en el caso de las reclamaciones sobre anuncios publicitarios, elha resuelto cinco casos y e(80%), por considerarse que no había incumplimiento de la normativa. En un caso sí se estimó la reclamación por haberse emitido un spot con contenido inadecuado para los menores en la franja de protección infantil.El Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia es una iniciativa puesta en marcha en 2005 por las principales, orientada a la protección de los menores ante contenidos potencialmente inadecuados para ellos.Tras conocerse los resultados de este informe, las organizaciones sociales participantes en la Comisión Mixta de Seguimiento, que desarrollan su actividad en los ámbitos educativo (CEAPA y CONCAPA), de la protección de los menores (POI) y de la defensa de los espectadores (ICMEDIA y AUC), han denunciadoConsideran que el Código de Autorregulaciónpara este tipo de modelos de regulación voluntaria, especialmente por la falta de una instancia independiente que valore las reclamaciones sobre la programación de modo que las televisiones dejen de ser juez y parte".También, a su juicio, "por lapor parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, que hace que sea prácticamente desconocido como vía de reclamación por la mayoría de los espectadores".Además, las organizaciones creen que en estos momentos un código de autorregulación televisiva "no puede limitarse a los contenidos emitidos por las televisiones en abierto, sino que