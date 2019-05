La FAPE insta a los periodistas a no acudir a ninguna convocatoria en la que no se permita el turno de preguntas

Publicada el 09/05/2019 a las 11:16 Actualizada el 09/05/2019 a las 11:33

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ( FAPE ) propone no acudir a ninguna convocatoria informativa que no incluya en su formato un turno de preguntas y denunciar cualquier caso deDe esta forma, la FAPE asume y respalda el comunicado hecho público por la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y la demarcación territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería, en el que reiteran algunas recomendaciones para periodistas y medios de comunicación y que se resumen en queSegún ha informado este jueves 9 de mayo la FAPE, las organizaciones emitieron el citado comunicadoformuladas desde el ejercicio profesional del periodismo, como la acción llevada a cabo por dirigentes de Vox en la presentación de su candidatura a las elecciones municipales en Almería".En este contexto, apuntan que sin la posibilidad de preguntar,"tanto para que los periodistas valoren atenderlo o no como para que los medios de comunicación actúen en consecuencia considerándolo información remitida por un gabinete o bien como publicidad tarifada".Asimismo, apuntan que cuando se den este tipo de prácticas, los periodistasy en lugar preferente el formato y, así como el texto de las preguntas que hubieran querido formular y no les fueron admitidas". A su juicio, el periodista puede advertir en su información, como dato relevante para el ciudadano, de que el personaje de la información no suele admitir preguntas.En relación con las notas de prensa y las imágenes facilitadas por la fuente de la información, afirman que deben llegar a los ciudadanos con precisión de data, procedencia y contexto., agregan."Invitamos a las empresas a suscribir asimismo estas recomendaciones y a expresar, ante los posibles casos que pudieran darse, el, subrayan.Finalmente,que "no vuelva a repetir la falta de respeto demostrada en esta ocasión a los periodistas que acudieron a la presentación y