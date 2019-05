Publicada el 19/05/2019 a las 01:00 Actualizada el 19/05/2019 a las 02:00

Boicot a Eurovisión

El favorito en todas las apuestas,, se ha coronado como vencedor del Festival de Eurovisión celebrado este sábado en Tel Aviv (Israel), según recoge Europa Press. Por su parte,, quinto por la cola en una edición marcada por el boicot a Israel, un país en el que han muerto 23 palestinos bajo fuego israelí en el último mes."La música siempre va en primer lugar", ha recordado Laurence durante sus agradecimientos tras recibir el premio. El intérprete, emocionado, pidió a los eurofans que cantaran junto a élEl representante holandés, favorito en todas las quinielas, ha sido el que ha terminado alzándose con el micrófono de cristal, que ha recibido de Netta, ganadora de la última edición., ycon la actuación de Sergey Lazarev. Una de las sorpresas fue el puesto de, representada por John Lundvik. Su canción, Too late for love, era otra de las favoritas en las apuestas, pero tan sólo consiguió el sexto puesto.Y, a pesar del optimismo que llevaba, La Venda cayó... pero sólo se levanto hasta el. Miki Núñez, el representante elegido a través de Operación Triunfo, ha mejorado el resultado de la anterior edición, en la que Alfred y Amaia defendieron Tu canción y obtuvieron el puesto número 23.Miki defendió en última posición La Venda, una canción que bebe de, es una composición de Adrià Salas, integrante del grupo La Pegatina.Las únicas reinvindicaciones políticas en torno al conflicto israelí-palestino se vivieron hacia el final de la gala. Durante las votaciones los integrantes del, han mostrado banderas palestinas. Los presentadores del festival han continuado con el recuento de votos, ignorando el acto de los islandeses que han conseguido finalmente el décimo puesto en el certamen.Los integrantes de Hatari no han sido los únicos en realizar reinvidicaciones de tipo político ya quetambién han aparecido dos bailarines que, en la coreografía, se abrazaban de espaldas. El bailarín de la izquierda llevaba a la espalda la bandera israelí, mientras daba su mano a la persona de la derecha, con la palestina.Y es que no han sido pocas las personas y organizaciones que se han mostrado en contra de la celebración del festival en Israel desde que el año pasado su representante. Tan solo dos días después de esa victoria Israel volvió a bombardear la franja de Gaza con un saldo de 62 personas fallecidas, seis de ellos niños. Esa misma noche la cantante protagonizó un concierto en Tel Aviv para celebrar su victoria y aseguraba que todos tenían "razones para ser felices".En esta contraposición de realidades se gestó, liderado a nivel internacional por la organización BDS (Boicot, Descinversión y Sanciones) y que en España ha sido firmemente respaldado por Rescop (Red Solidaria con la Ocupación de Palestina). Las manifestaciones se han sucedido en diversos puntos del mundo en contra de la celebración del festival.Unas. Varias docenas de manifestantes pidieron el fin de las condiciones israelíes del "apartheid" contra los palestinos.Por su parte,(BTS, Rompiendo el Silencio) ha aprovechado la celebración de Eurovisión para denunciar la ocupación de los Territorios Palestinos por parte de Israel. "Cuando oímos que el eslogan de Eurovisión era 'Atrévete a soñar', dijimos, sí, soñemos con un Israel diferente., que perpetúa el acto inmoral de los asentamientos (en territorio palestino), que oprime a otro pueblo. Nuestro sueño es de libertad", ha explciado Achiya Shatz, portavoz de Breaking the Silence, en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.Esta ONG -integrada por soldados israelíes veteranos- ha colocado en una de las calles principales de Tel Avivdonde aparecen dos fotografías: una es una bonita vista de la costa en Tel Aviv y la otra es del muro que Israel levantó en Cisjordania. En la parte bonita, en color, se lee el lema "Atrévete a soñar" y en la segunda mitad del cartel, en blanco y negro, pone "con la libertad". El cartel forma parte de una campaña para que, donde se ha construido una colonia judía en el corazón de la ciudad.