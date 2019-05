Los riesgos de los teléfonos móviles y las redes sociales, premiados por 'El Audiovisual en la Escuela'

Publicada el 31/05/2019 a las 13:56 Actualizada el 31/05/2019 a las 14:27

Mirada irónica hacia el enganche al móvil



Como novedad de esta edición, los trabajos premiados se difundirán en el canal Andalucía TV y en las redes sociales de la RTVA, que se ha incorporado como entidad colaboradora. En este certamen pueden participar escolares de entre 6 y 18 años, ya que se convoca en distintas modalidades para los diferentes ciclos de educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Secundaria Postobligatoria, y otra para el profesorado. Cada premio está dotado con 1.000 euros que los centros deberán utilizar en la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual o la adquisición de material.

La adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales y los riesgos que se derivan de este uso abusivo, como el aislamiento, el ciberacoso o el sexting, es el tema central de la mayoría de los trabajos ganadores en la V edición del Audiovisual en la Escuela, que organiza el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).En la modalidad de Educación Primaria el jurado ha otorgado sendos premios a los colegios Indalo de Almería, por el vídeo J.A.I.M.E , y Carlos III de La Carolina (Jaén), por el trabajo Valientes. Los escolares de la ciudad jiennense abordan en su corto un tema tan actual como. Con el hilo argumental del rechazo que reciben de sus compañeras en el colegio dos chicas que tienen como afición principal jugar al fútbol, el trabajo trata de llamar la atención sobre las situaciones de machismo que se dan en este deporte y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los estereotipos sexistas que perviven en este ámbito.El vídeo reivindica el deporte como medio para difundirEl título del vídeo realizado por los alumnos del colegio Indalo, J.A.I.M.E. es el nombre de una supuesta plataforma de realidad virtual en la que interactúan los escolares y en la que se manifiesta el rechazo de un grupo de ellos a una nueva alumna, a la que no solo no atienden sus peticiones de colaboración en las tareas de algunas asignaturas, sino que desprecian e insultan y le ponen retos mediante encuestas en internet para hacerle la vida imposible con el fin último de que se vaya del colegio. Finalmente la plataforma J.A.I.M.E. desconecta ante la gravedad de la situación de acoso, una alegoría sobre la conveniencia de “reiniciarsin ser esclavos del dolor ajeno”, que es el mensaje del corto.Los dos trabajos premiados en la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria son The Mourning, realizado por alumnos del instituto Zoco de Córdoba, y El extraño caso de los niños chepa. Las redes sociales y sus riesgos, del colegio Maristas La Inmaculada de Granada. AbordanAmbos trabajos comparten una mirada irónica sobre esta adicción. El vídeo de los alumnos de Segundo de ESO de Córdoba retrata el duelo de una joven a la que se le ha estropeado el móvil. Sentada ante una caja negra a modo de féretro dentro de la que está el aparato estropeado, recibe visitas y palabras de consuelo, entre lamentos y llantos. El corto plantea que se es a partes iguales causantes y sufridores de los problemas y riesgos que conlleva la dependencia de los dispositivos móviles y las redes sociales.En el trabajo del colegio Maristas se presenta a los niños chepa como una “nueva especie de ser humano que vive, camina, come y se relaciona siempre mirando hacia abajo para consultar continuamente su teléfono móvil y esta posición hace que poco a poco vayan curvando su espalda,”. A lo largo del corto se van confrontando hábitos poco saludables de estos niños chepa con otros más deseables de quienes no están enganchados al móvil.El vídeo premiado en la modalidad de Educación Secundaria Postobligatoria, 14 días, realizado por alumnos de Instituto Guadalpeña de Arcos de la Frontera (Cádiz) llega a mostrar las consecuencias más catastróficas que puede llegar a tenerLa protagonista del vídeo permanece 14 días sin poder disponer del smarphone por un castigo, y en ese tiempo va narrando su desazón y sus angustias, “sin poder hacer absolutamente nada” e incluso aislada de sus amigos que están enganchados al móvil. Cuando recupera el teléfono, la chica se distrae consultándolo mientras cruza una calle y resulta atropellada.En esta modalidad el jurado ha distinguido con una mención especial al trabajo La lección del tiempo, realizado por alumnos del instituto Cura Valera de Huércal-Overa (Almería), que trata sobre el riesgo de que la excesiva dependencia de las pantallas pueda suponer la pérdida de tiempo, especialmente etapas tan sensibles como la infancia.El jurado ha otorgado el premio en la modalidad de profesorado al colegio Los Millares de Almería por el trabajo Cuchalmería I, creado con el propósito de que los alumnos conozcan el patrimonio material e inmaterial de Almería y a su vez los transmitan para el conocimiento de los ciudadanos a través de pequeños espacios audiovisuales. Cuchalmería I es el primer capítulo deEn ella se presentan distintos monumentos, lugares singulares y tradiciones de Almería que los alumnos explican de forma sencilla. Además, se difunde también la jerga almeriense, explicando el origen y el significado de palabras para poner en valor las peculiaridades lingüísticas de la provincia. Se da la circunstancia de que es el segundo año consecutivo en el que el profesorado de este colegio almeriense gana el premio El Audiovisual en la Escuela. En la IV edición lo hizo con un trabajo que ironizaba sobre los estereotipos de lo andaluz, Trending topic y olé.En esta modalidad, el jurado ha concedido sendas menciones especiales al profesorado del Instituto Diego Macías de Calañas (Huelva), por el vídeo Sexting, y al del colegio Luis Cernuda de Málaga por el proyecto Viaje a través del tiempo: las edades de la tierraCon la convocatoria de los premios El Audiovisual en la Escuela, el CAA pretende fomentar la alfabetización mediática entre los menores e introducir esta disciplina en las aulas: "La expansión del uso de internet a edades cada vez más tempranas hace necesario que los menores se doten de competencias para comprender las técnicas y el lenguaje de los medios de comunicación".