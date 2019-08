Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, ataca en redes a la dirección y al presidente del comité de Telemadrid

Publicada el 29/08/2019 a las 16:53 Actualizada el 29/08/2019 a las 17:59

, director general de Telemadrid, insertaba este martes en redes sociales un mensaje sobre las audiencias de la cadena del día anterior: "Telemadrid fue ayer referencia informativa con la coberturaque afectaron a la Comunidad de Madrid: Telenoticias 1: 9.6%; Madrid Directo: 14.3; Telenoticias 2: 16.4% y 13.9%. Gracias a todos los que eligieron la tv pública para informarse". Este texto era inmediatamente contestado por, antiguo secretario de Estado de Comunicación con Aznar, y desde enero asesor de Isabel Díaz Ayuso: "Creo que en ese momento no sacaron al de Facua".En esa misma jornada del martes, y tras informar Telemadrid de la visita de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a Arganda, tras las inundaciones, el mismo Rodríguez decía en su cuenta de Twitter: "¡Cojona! ¡Telemadrid da¿Es que su director general y su jefe de Informativos están de vacaciones?".A pesar de que los directivos aludidostras esta afirmación del asesor de Díaz Ayuso, el presidente del Comité de Empresa del organismo público reaccionaba en redes sociales y se dirigía a Rodríguez: "Haga el favor de sacar a Telemadrid de su terreno de juego, deje de presionar a sus profesionales". Este tuit era contestado, en términos peyorativos por el aludido: "Es usted sindicalista de CCOO a sueldo de Telemadrid por no hacer nada cada día, ni cada semana, ni cada mes? Oiga, no moleste".Tras este cruce de afirmaciones, el secretario regional de CCOO de Madrid,, lanzaba este recordatorio: "El PP de los amigos de Miguel Ángel Rodríguez saquearon Telemadrid hundiendo audiencia, profesionalidad y plantillas. Los acuerdos Políticos en Asamblea de Madrid y sociales con comité presidido por @lm_lombardo, la recuperan. Respeto".En la jornada de este jueves, y mientras docenas de trabajadores repudiaban en redes las afirmaciones de Miguel Ángel Rodríguez,interpelaba a Díaz Ayuso: "¿Comparte la presidenta regional el ataque de su asesor?".Por su parte, el citado presidente del Comité de Empresa de Telemadrid,, en declaraciones a, resalta que "más allá de las descalificaciones personales que califican por sí solas a quien las protagoniza y que demuestra, lo que Miguel Ángel Rodríguez está haciendo es poner en cuestión algo que es fruto de mucho trabajo, el consenso político y social en torno al servicio público que debe ofrecer Telemadrid"."El descrédito y la falta de rigor en la gestión de sus recursos públicos llevó a RTVM hace relativamente poco tiempo, a una situación de difícil viabilidad", agrega Lombardo. "Entre todos los agentes políticos y sociales hemos conseguidoe iniciar un proceso de lenta recuperación de la credibilidad, la imagen y la viabilidad de nuestra empresa. No podemos poner en riesgo todo lo que hemos avanzado hasta ahora con declaraciones irresponsables e interesadas que ponen en riesgo los consensos alcanzados".En cuanto a las descalificaciones por su adscripción a CCOO, Lombardo concluye: "Cualquier falta de respeto a la labor sindicalpor el derecho que la ley y la Constitución otorga a los representantes sindicales. Este Gobierno de reciente formación debería cuidar y aclarar su cercanía o distancia con las declaraciones realizadas por personas que ocupan puestos de relevancia política y social".Los ataques del asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pocos días de la investidura de Díaz Ayuso, han causadode esta empresa pública, precisamente en un momento especialmente positivo en los resultados de audiencia, y lo que consideran más importante, de credibilidad y presencia pública ante la sociedad, después de vivir años de irrelevancia casi absoluta, durante la que muchos madrileños llegaron a borrar la sintonía de la cadena de su mando a distancia. Con todo, desde dentro y fuera de la empresa, se recuerda que la actual ley impide que el poder político sustituya a la actual dirección, salvo en casos extremos, que nada tienen que ver con la actual realidad.