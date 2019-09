Facebook cambia su sistema de reconocimiento facial tras una sentencia que aseguraba que invadía la privacidad de los usuarios

Publicada el 04/09/2019 a las 11:35 Actualizada el 04/09/2019 a las 13:36

Una demanda millonaria

Nueva marcha atrás de Facebook tras una sentencia judicial. El pasado mes de agosto un tribunal de distrito de California (Estados Unidos) determinara quede la red social propiedad de Mark Zuckerberg sin el consentimiento de los usuarios invadía "los asuntos privados los individuos" y consideraba que podría suponer un daño. Tras este fallo resultado de una apelación de la compañía intentando la desestimación, los demandantes podrán continuar con la demanda colectiva.Ahora, menos de un mes después, Facebook ha anunciado en un comunicado en su sección de medios un cambio en su tecnología de reconocimiento facial, que permite saber si otro usuario ha subido alguna foto en la que aparecemos, ofreciendo a los usuarios un mayor control sobre esta función. Desde este martes, la plataforma ofrecerá esta funcionalidad a todos los usuarios y, que recurría al reconocimiento facial para ayudar al usuario a etiquetar a sus amigos al subir una imagen. Con esta característica, se busca evitar la creación de perfiles falsos usando alguna de tus fotografías.Además, desde ahora,en las nuevas altas en la red social y, a aquellos que ya la tengan activado les enviará una notificación para explicar esta funcionalidad y cómo desactivarla. "Las personas aún podrán etiquetar manualmente a sus amigos, pero no le sugeriremos que lo haga si no tiene activado el reconocimiento facial. Si ya tiene la configuración de reconocimiento facial, no recibirá un aviso", asegura en este post Srinivas Narayanan, responsable del área de investigación para Facebook AI.Asimismo, Facebook explica que de esta formaAsí, "puede optar por dejar su configuración desactivada en el aviso, en lugar de tener que ir a una pantalla separada. Si no hace nada, el reconocimiento facial permanecerá apagado para usted", aseguran en el comunicado publicado este martes.Por último, la red social afirma que: "No compartimos su información de reconocimiento facial con terceros". Asimismo, también puntualiza que no venden su tecnología a terceros.Facebook activó esta opción en algunos perfiles en diciembre de 2017, aunque dejaron fueron a personas de Europa y Canadá por un tema legal. Según explica Genbeta , con la nueva regulación de la Unión Europea de protección de datos que entró en vigor ene mayo del 2018,La red social se enfrenta a una demanda millonaria porcon el uso de tecnología de reconocimiento facial sin consentimiento. La demanda se remonta a 2015 cuando los usuarios de Facebook en Illinois denunciaron el uso de esta tecnología en su función de etiquetado automático, sin desvelar el uso de esta funcionalidad ni obtener el consentimiento de los usuarios para su uso.La ley de Privacidad de Información Biométrica establece unapara cada demandante por la violación de privacidad y los daños producidos. Puesto que la demanda incluye a todos los usuarios de Facebook de Illinois, podría incluir hasta a siete millones de personas la suma podría elevarse hastaAdemás de esta demanda, la Comisión Federal de Comercio impusocomo parte de su acuerdo con la compañía por el escándalo de Cambridge Analytica. Según recoge Mashable , la red social debe "proporcionar un aviso claro y visible de su uso" de esta tecnología.