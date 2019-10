Los profesionales de TVE defienden el "intachable" trabajo de la periodista de la cadena pública atacada por Vox y exdirectivos con el PP

Publicada el 21/10/2019 a las 16:22 Actualizada el 21/10/2019 a las 19:16

@rtve ¿insinúa? q los incidentes de Bilbao en mitin de ⁦@vox_es⁩ se han producido poco menos q x culpa de ⁦@Ortega_Smith⁩ . Atención a cómo lo cuenta Alazne Maturana en ⁦@telediario_tve⁩ . ¿Es esto rigor de tv publica ⁦@CdItve⁩ ⁦@AlegriaBegoa⁩ ⁦? pic.twitter.com/8610zwqfCo — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 20, 2019

La TVE del sectario Pedro Sánchez al servicio del ultraizquierdismo y de los proetarras. Convierten a los amenazados en culpables...porque nos quieren acosados y amordazados. Nunca cederemos ante sus mentiras. No es periodismo, es propaganda política. https://t.co/DB3QjUo4g6 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 20, 2019

Es vergonzoso. Por desgracia está en linea con lo que es la RTVE de hoy. Sectaria. En contra de @vox_es, de @CiudadanosCs @populares . Y a favor drl @PSOE y @ahorapodemos . Lo de hoy echándole la culpa a Ortega Smith no tiene nombre. #diariodeunacesada https://t.co/rmacdHPRus — Carmen Sastre (@Carmensastre12) October 20, 2019

info Libre

⛔️El CdI denuncia que se manipule el trabajo de los profesionales de TVE por intereses partidistas⛔️ pic.twitter.com/nndrNaFxRK — C.Informativos TVE (@CdItve) October 21, 2019

La fantasmal Plataforma TVE libre (los que censuraban y elaboraban listas negras) presentó sus candidatos a las elecciones del Consejo de Informativos, el órgano legal que se encarga de denunciar malas prácticas. Obtuvieron 0 representantes. Ahora difaman a TVE en las redes. — Xabier Fortes (@xabierfortes) October 21, 2019

Veremos esta encuesta en TD de TVE? #diariodeunacesada. Encuesta elecciones generales: El caos en Cataluña pasa factura al PSOE mientras el PP sube a 102, según la encuesta de ABC/GAD3 https://t.co/a7h6NrsElq — Carmen Sastre (@Carmensastre12) October 21, 2019

Tras los incidentes de este fin de semana en Bilbao en los que el secretario general de Vox,, pidió a la Ertzaintza que disolviera una manifestación "ilegal" en contra de su partido, que celebraba un mitin en la capital vasca, la autodenominada Plataforma TVE Libre hizo público en redes sociales un mensaje que criticaba la labor profesional de la periodista de TVE Alazne Maturana.A continuación, el líder de esa formación,, escribía: "La TVE del sectario Pedro Sánchez al servicio del ultraizquierdismo y de los proetarras. Convierten a los amenazados en culpables... porque nos quieren acosados y amordazados. Nunca cederemos ante sus mentiras".A primera hora de este lunes,en RTVE hacía público un texto en el que instaba a la dirección a que se proceda a la apertura de un expediente contra Carmen Sastre, periodista de TVE, y contra todos quienes hayan contribuido a amplificar el delito que a su juicio se ha cometido en la cuenta de Twitter de la Plataforma TVE libre. El sindicato afirmó que "Carmen Sastre, en su red social en Twitter, lanzó muy serias difamaciones contra una profesional de esta casa y miembro del Consejo de Informativos de TVE. Carmen Sastre y los profesionales despechados (directivos en la anterior etapa y ahora cesados) que se ocultan dentro de la Plataforma TVE libre acusaron públicamente, a Alazne Maturana, de falta de rigor. Lo hicieronen las redes sociales, lo hicieron con llamadas expresas a las direcciones en redes de Vox y de Ortega Smith. Carmen Sastre enaltece las mentiras y las insidias de la plataforma citada. Para demostrar la vileza del comportamiento de la candidata a conformar el Consejo de Administración de CRTVE trasladamos nueve informaciones, de nueve medios distintos, que coinciden con la información dada por Alazne Maturana".A continuación insertaba el tratamiento dado a la noticia por medios tan distintos como, Abc, Cope, eldiario.es, Europa Press, y un largo etcétera, en todos los casos coincidentes con el tratamiento realizado por la redactora de TVE. En relación a los hechos, la policía autonómica vasca ha emitido un comunicado, en el que precisa: "Una vez iniciado el mitin un portavoz de la formación política ha salido al exterior del Palacio para pedir explicaciones a la Ertzaintza por lo que consideraba “una manifestación ilegal”. Ha sido en ese momento cuando parte de los integrantes del grupo concentrado han empezado a lanzar objetos contra el cordón policial de seguridad y a generar altercados en diferentes puntos de la ciudad".Esta tarde, el(CdI) difundió un comunicado en el que respalda plenamente a Alazne Maturana, califica su trabajo de "intachable" y denuncia que "se utilice la labor de los informadores de RTVE en luchas partidistas a las que esta empresa pública debería ser ajena". "Las acusaciones infundadas e injustas contra Alazne coinciden, además, con las insinuaciones de que existe supuesto sesgo ideológico de RTVE en la cobertura de la crisis de Cataluña realizadas por líderes políticos que parecen confundir la exposición de una realidad compleja con el apoyo a una de las partes", denuncia el Consejo.El CdI pide a los partidos políticos y a sus líderes que "haganque promuevan o instiguen campañas de difamación sobre el ejercicio periodístico de nuestros compañeros". E insiste en que "todo esto no hace sino reforzar nuestro convencimiento de que RTVE necesita un marco que garantice su independencia".También este lunes, Xabier Fortes, director y presentador de Los Desayunos, escribía en Twitter: "La fantasmal Plataforma TVE Libre (formada por lo que antes manipulaban, censuraban y elaboraban listas negras) sigue acosando en las redes a los periodistas de TVE con. Ahora algunos ya nos acusan de Proetarras. Todo mi apoyo a Alazne Maturana".Esta redactora es miembro del actual Consejo de Informativos de TVE –fue la tercera más votada en una elección en la que ninguno de los antiguos directivos con el PP obtuvo apoyo de sus compañeros para formar parte de ese órgano–, y su papel era comentado por el anterior presidente del Consejo, Alejandro Caballero: "Alazne Maturana es una gran profesional que, además ha dedicado y dedica mucho tiempo y esfuerzo, de manera desinteresada, para defender la ética periodística. Los que la acosan lo hacen porque no respetan esa ética. y lo hacen de forma miserable. Todo mi apoyo Alazne".Este episodio es, tan solo, un paso más en la oleada de críticas que la nombrada Carmen Sastre, y la también citada plataforma –integrada por presuntos y anónimos miembros de la empresa– realizan en redes sociales y encuentran eco en determinados medios alineados con la derecha política; en su mayor parte, sus opiniones son ignoradas por los actuales directivos de TVE y la redacción en su conjunto. No obstante, en los últimos días, distintos periodistas de ese medio están denunciando la parcialidad de los ataques, el último en esta misma jornada, cuando Sastre ha escrito: "Veremos esta encuesta en TD de TVE? #diariodeunacesada. Encuesta elecciones generales: El caos en Cataluña pasa factura al PSOE mientras el PP sube a 102, según la encuesta de ABC/GAD3".Lo cierto es que un par de horas antes, y precisamente en Los Desayunos, que dirige Xabier Fortes, se ha mostrado esa y otras encuestas, que han sido comentadas por los tertulianos, entre los que se encontraba el director de Abc,