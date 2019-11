El máximo responsable de Canal Extremadura indigna a sus trabajadores tras declarar que hay "cámaras que son simples trípodes de los periodistas"

Publicada el 07/11/2019 a las 16:31 Actualizada el 07/11/2019 a las 16:32

"Nuestros cámaras, los cámaras de nuestras corporaciones, de nuestras empresas, siguen siendo los mejores pero tienen que demostrarlo. ¿? Aquellos que se han convertido, por acomodados, en simples trípodes de unos periodistas. Esos están en peligro”. Son palabras de, director general de Canal Extremadura, en su intervención en un congreso de móviles, que ha tenido lugar en Colombia. Inmediatamente, profesionales del sector han arremetido contra esas afirmaciones y el Comité solicitaba su cese, y recibía el apoyo de las tres asociaciones de la prensa existentes en Extremadura.Aunque la charla de García Alonso tuvo lugar a finales de octubre, ha sido esta semana cuando se ha conocido. Primero fueron profesionales a título personal quienes mostraban su repulsa en redes sociales y colgaban el vídeo de su intervención. Este martes, el comité de empresa pedía su cese y, ante la falta de reacción se dirigían a los responsables políticos: "Instamos a los grupos parlamentarios a que inicien el trámite para que la Asamblea de Extremadura cese al director general". En el escrito relatan cómo el director general defiende la implantación del periodismo móvil. Un objetivo que, a su vez, reconocen que es el motivo que le ha llevado a Canal Extremadura por las dificultades para implantarlo en Radiotelevisión Española: “La utilización del periodismo móvilEse es el motivo por el cual, en 2017, hace ahora dos años, marché a Canal Extremadura. Sigo siendo funcionario de RTVE, pero en Canal Extremadura soy director general, con lo cual nadie me tiene que dar permiso para utilizar el teléfono móvil, sino que soy yo el que invita a utilizarlo.” En este sentido, citaba como ejemplo una televisión sueca, donde han concluido: "Venga, cambiamos las categorías laborales. Usted es cámara, ¿quiere seguir en esta empresa? Sí. Va a dar un curso intensivo de dos meses de periodismo. No me interesa. Va a la calle, indemnización y fuera”.Para los representantes de los trabajadores, esta intervención ", alienta el intrusismo profesional, atenta contra la dignidad del personal gráfico, ningunea la negociación colectiva y vierte amenazas veladas mientras defiende la implantación del periodismo móvil."Por su parte, las asociaciones de periodistas de Extremadura, tras rechazar las afirmaciones de García Alonso, consideran que "esto es algo más que un ejemplo,: aceptación o despido. Es además la expresión de un objetivo: cambiar las categorías laborales por la vía de los hechos impuestos, categorías que afectan a los profesionales y a la profesión para la que han cursado estudios".Estas asociaciones profesionales destacan también cómo Urbano García "opinó que no hacen falta las facultades de Periodismo, sino formar en comunicación a profesionales de cualquier otra disciplina (un historiador, un químico…) mediante másteres o cursos. Las asociaciones de la prensa de Extremadura consideran que esa opinión viene a poner de manifiesto que el director general de la radiotelevisión pública extremeña ve como prescindibles a los periodistas en el proceso informativo y cree que cualquiera con una mínima formación podría ejercer esta profesión. Esta idea, que rechazaríamos de cualquier persona o colectivo, viniera de dónde viniera, la consideramos absolutamente inaceptable por parte de quien rige los destinos de la CEXMA".Por último, el comité de empresa ha convocado para las doce de este viernes"como rechazo a las palabras de Urbano García y en defensa de las profesiones del audiovisual y la comunicación y la dignidad de sus profesionales", ante la sede de Canal Extremadura en Mérida.