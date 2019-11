La periodista defenestrada de su cargo en la Unión Europea de Radiodifusión en tiempos del PP, elegida vicepresidenta del Comité de Informativos

Publicada el 19/11/2019 a las 18:37 Actualizada el 19/11/2019 a las 20:15

La periodista, directora de Relaciones Internacionales de RTVE, ha sido elegida vicepresidenta del Comité de Informativos de laLa designación ha tenido lugar en la 14ª Asamblea de Informativos de la UER, celebrada en París este lunes y martes. Así lo afirmaba este martes en nota pública el gabinete de comunicación de ese medio público. La elección, que se produce por votación interna de sus miembros,en un órgano de crucial importancia, ya que se ocupa de los intercambios diarios de noticias generales y deportes y es, desde siempre, una de las fuentes prioritarias de información filmada, ya que la integran más de medio centenar de países europeos y del área del Mediterráneo. La mayoría de las noticias y de las imágenes deportivas que se emiten por las televisiones europeas proceden de Eurovisión.Gómez Bueno fueentre 2009 y 2012, función que compaginó con la presidencia del Comité de Informativos de la UER entre 2011 y 2014 (elegida por votación de todos los miembros en 2011 y reelegida en 2013). De 2009 a 2011 fue vicepresidenta de este organismo. Fue precisamente a finales de 2015 cuando TVE decidió prescindir de la presidencia del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión (UER), al impedir a su titular, Asunción Gómez Bueno, viajar a la sede del organismo en Ginebra para encabezar las reuniones de dicho comité. La decisión le fue comunicada por los adjuntos al director de Informativos, Carmen Sastre y José Gilgado, con el argumento de que no era "".Tras esa decisión, el Consejo de Informativos de TVE denunciaba en un comunicado cómo "el pasado viernes 30 de enero, desde la dirección de Servicios Informativos de TVE comunicaron a la hasta ese momento presidenta del Comité de Informativos y de la Asamblea de Informativos de la UER, Asunción Gómez-Bueno, que TVE renunciaba a ese puesto y que, por tanto, no podía seguir desempeñando el cargo ni asistiendo a las reuniones. Según le explicaron, preferían tener a 'alguien más cercano a la actual dirección'". La renuncia suponía que TVE perdía un puesto de enorme relevancia en la mayor asociación de organizaciones públicas de radio y televisión, con una actividad muy destacada en la investigación, el intercambio de noticias y programas y la cooperación técnica. Asunción Gómez-Bueno era presidenta de la UER desde noviembre de 2011 y había realizado una destacada gestión, premiada con varios galardones.Por su parte, el Comité de Informativos de las televisiones europeas instaba a TVE aEn su nota hablaba de "más de veinte años de trabajo con altísima profesionalidad e integridad" y solicitaba que siguiera en la presidencia hasta el término del mandato para el que fue elegida. Por ello, solicitaba debatir el cese con el director general de RTVE (obviamente se refería al presidente de la Corporación RTVE, José Antonio Sánchez), quién no respondió al requerimiento.Tal y como informóen aquellos días, la supuesta falta de sintonía con la dirección se produjo después de sendas quejas de la UER por las imágenes que sirvió TVE de una marcha por Madrid convocada por Podemos y las referidas a la Diada de Cataluña del año anterior. Tanto en uno como en otro acontecimiento las quejas provenían de la ausencia de planos generales y aéreos que mostraran la magnitud de de las convocatorias, al punto que la UER tuvo que comprar esas imágenes a otras televisiones extranjeras que habían estado presentes.