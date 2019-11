Publicada el 21/11/2019 a las 15:51 Actualizada el 21/11/2019 a las 15:52

Google ha anunciadoque aparecen en búsquedas, Youtube y de formato display, y ha prometido tomar"Dada la reciente preocupación, el debate generado en torno a los anuncios políticos y la importancia de la confianza durante el proceso democrático, queremos mejorar la confianza de los votantes sobre los anuncios políticos que se pueden ver en nuestras plataformas publicitarias", ha explicado en un comunicado el director de gestión de producto de Google Ads, Scott Spencer, y que recoge Europa Press.

El principal cambio será limitar el alcance de los anuncios políticos que aparecen en búsquedas, YouTube y de formato display, lo que supone que si la publicidad es de naturaleza política ahora solo podrá ser dirigida por edad, género y localización, hasta el nivel de código postal. Google ha aclarado que "está contra sus políticas" que los anuncios en sus plataformas "hagan afirmaciones falsas", pero ha explicado que ha añadido nuevas medidas para "hacerlo de forma más explícita".

Por ello, cuando las medidas entren en vigor se prohibirán los deepfakes, contenidos engañosos sobre el censo y anuncios con afirmaciones falsas que podrían reducir de forma significativa la participación o la confianza en un proceso democrático, según el comunicado. Asimismo, Google ha advertido de que "nadie puede juzgar todas las declaraciones políticas o insinuaciones", por lo que tiene pensado llevar a cabo acciones "muy limitadas" y solo para "violaciones claras".

La nueva medida anunciada por Google entrará en vigor de forma inmediata en Reino Unido con motivo de las elecciones generales que se celebrarán en el país el próximo 12 de diciembre. A finales de año llegará a la Unión Europea y en el resto del mundo tendrá efecto a partir del 6 de enero de 2020.



Este cambio llega después del anuncio a primeros de noviembre de Twitter de poner fin a la publicación "propaganda política pagada" a nivel global . La red social de microblogging defiende que esta decisión no es una cuestión de "libertad de expresión", sino que "". Este nuevo reglamento, que tendrá excepciones como los mensajes pagados para fomentar el registro de votantes en EEUU, empezará a ser aplicado del próximo 22 de noviembre.Esta postura constrasta con la de Facebook, que se enfrenta se enfrenta en Estados Unidos a fuertes críticas por su decisión de no eliminar los anuncios políticos falsos después de que la red social se negará a suprimir una publicidad falsa de la campaña de reelección del presidente Donald Trump sobre las relaciones de Joe Biden con Ucrania, tras una denuncia del equipo de ex vicepresidente, actualmente candidato en las primarias demócratas para las elecciones del año próximo.La empresa asegura que se trata de una decisión basada en "la, el respeto por el proceso democrático y la creencia de que, en las democracias maduras con una prensa libre, el discurso político es posiblemente el discurso más analizado que existe". Google también se negó a a retirar este anuncio en su servicio YouTube.