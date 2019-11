El cierre de Google News en España no se ha traducido en una pérdida de lectores para la prensa digital

Publicada el 22/11/2019 a las 13:12 Actualizada el 22/11/2019 a las 17:57

ha publicado un informe que señala que el cierre de Google News finalmente no se ha traducido en una, según informa Europa Press. La entidad ha llevado a cabo un análisis sobre la evolución de las visitas que han recibido grandes medios entre 2014 –año en el que Google cerró su servicio de noticias– y 2019.Los resultados obtenidos señalan que, ciertamente, en un primer momento se produjo, pero tras dicha bajada el número de visitas no ha dejado de aumentar desde entonces. Según el estudio, la caída pudo deberse al cierre de Google News o a cualquier otro factor externo que tuviera lugar en ese momento. Entre los ejemplos que cita News Media Alliance está el diario El País: en octubre de 2014 logró 8,5 millones de usuarios mensuales únicos y más de un año después, en diciembre de 2015, registró 16,6 millones de visitas. En septiembre de 2017, El País había incrementado su audiencia a 18,3 millones de usuarios mensuales únicosSegún los datos recabados por el informe a partir de fuentes de sector periodístico, las posibles caídas en el número de visitas se compensaron gracias al aumento del tráfico procedente de buscadores, más valioso para los editores de noticias tanto en términos monetarios como cualitativos. Este tráfico permite, lo que se traduce en un mayor numero de datos directos sobre los usuarios sin necesidad de un intermediario digital, además de impulsar potencialmente los ingresos debido a un mayor rendimiento de los anuncios, ya que los lectores visitan páginas más rentables.El informe recuerda que Españaque no cuenta con este servicio de noticias. Por ejemplo, Google News nunca ha estado disponible en Dinamarca o en Finlandia y, sin embargo, la prensa en esos países es una de las industrias más pujantes, aunque eso no significa que no sufren igual que en el resto de los países vecinos la disminución de los ingresos por suscripciones y publicidad y el reto de atraer ingresos en línea.La investigacion concluye que el tráfico digital existe y continúa incluso. Además, las empresas editoras españolas han conseguido licencias con otros agregadores y editores en países que no cuentan con Google News y están obteniendo unos resultados similares a los de aquellos paises con Google News.