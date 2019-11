CCOO denuncia ciberacoso organizado a miembros de la plantilla y dirección de RTVE

La sección sindical de CCOO en RTVE denuncia el ciberacoso que sufren docenas de miembros de la actual redacción y dirección de TVE por parte de la antigua directora de Informativos Carmen Sastre y varias cuentas en redes sociales que califica como trolls, esto es sin identificación real del autor o autores. El sindicato destaca que estos perfiles "desarrollan una insistente campaña de ataque a la independencia profesional". Entre los señalados por esas cuentas figuran Xabier Fortes, Begoña Alegría, Fran Llorente, Enric Hernández, María Escario, Amaya Pérez de Mendiola, Carlos Franganillo, Alicia Gómez Montano, Luis Poyo, Cristina Ónega y otros miembros de la redacción en Madrid y centros territoriales.

info Libre

.@Enric_Hernandez En las imágenes @franllorente en protestas de negro y c directivos y presentadores actuales. NO SE HACE NI UN SOLO CONTRATO en NUNGUN DEPARTAMENTO TVE SIN SU AUTORIZACION.(es director Tecnologia)Y día elecciones estaba en rosco TD. MANDA . #diariodeunacesada pic.twitter.com/3m0ufBKYMm — Carmen Sastre (@Carmensastre12) November 25, 2019

Hay que ser un mierda gordo para vivir en un chaletazo de 660.000€ y decir que la caída del muro de Berlin fue una mala noticia... o no... o es otra cosa https://t.co/15zEvwkvSP pic.twitter.com/hiZuRAgrAa — FIONNA777 (@FIONNASHRECK) November 9, 2019

A continuación, CCOO inserta una amplia serie de estos mensajes, entre los que destaca cómo el 25 de noviembre Carmen Sastre acusa a Fran Llorente de que en TVE “no se hace”; el 21 del mismo mes, de nuevo Carmen Sastre acusa que CRTVE “estáen todos los Telediarios”; el día 11 FIONNASHRECK se refiere a la dirección de informativos de TVE como los #JetasInBlack, “que les da de comer”. Uno de los profesionales más insistentemente citados, Xabier Fortes, director y presentador de Los Desayunos, recibía cada día un mensaje crítico por parte de la cuenta de Carmen Sastre; así ha ocurrido –según ha podido contratar– durante meses, hasta que en la mañana del primero de enero, y tras recibir otro más en fecha tan señalada, Fortes decidió silenciar la cuenta de Sastre, harto, según confesión propia de que ni siquiera en momentos como ese "me dejara en paz".El sindicato anima "al movimiento trolling, también a Carmen Sastre, a que se dirijan a los órganos legítimamente establecidos para trabajar y dictaminar al respecto de las malas prácticas informativas; no es de recibo. Quien no esconde su perfil, la exsubdirectora de informativos de TVE [Carmen Sastre], debe reflexionar muy seriamente sobre un comportamiento que, no hay más que ver su red social enTwitter, la inhabilita como candidata al Consejo de Administración de la Corporación RTVE. La crítica democrática también construye democracia. Pero no podemos tolerar que, desde dentro de la empresa y de manera despreciable, un número significativo de empleados se dediquen al acoso y a la injuria permanente". Tras citar el amparo que proporciona la actual Ley de Protección de Datos, afirma que "la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Relaciones Laborales no pueden seguir. Estas direcciones, tan voraces en el ámbito disciplinario en la etapa anterior cuando algunos de los protagonistas de este escrito (y ahora difamadores) eran directivos de la empresa, están obligadas actuar".