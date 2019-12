'Los desayunos de TVE' obtienen su mejor noviembre de los últimos ocho años

Publicada el 02/12/2019 a las 18:33 Actualizada el 02/12/2019 a las 18:55

Los Desayunos de TVE han obtenido en el mes de noviembre cerca del 15% de cuota de pantalla, al borde de los 350.000 espectadores de media diaria entre TV1 y el Canal 24 Horas. Según la propia RTVE, se trata del mejor resultado en ese mes desde 2011 y es una cifra que no se había superado desde febrero de 2016.

Curiosamente, su director y presentador, Xabier Fortes, subraya a info Libre que "la audiencia no lo es todo, y menos en un medio público, pero es recomendable echarle un ojo". Para Fortes, "cuando hay cambios en la línea de un programa y en la presentación siempre hay fugas, y su consiguiente bajada momentánea de audiencia, pero los datos del último mes refuerzan la apuesta por el pluralidad y la distancia con el poder político".



Efectivamente, tal y como informó info Libre entonces, el arranque de la actual etapa de ese programa supuso una bajada en el número de espectadores, dato que fue ampliamente resaltado en redes sociales por algunos de los directivos de Informativos de TVE en la anterior etapa, que hablaron de "fracaso", y "cambio fallido". No obstante, el espacio contó desde su estreno con un amplio abanico de invitados de todos los grupos políticos, a la vez que contaba con tertulianos de medios muy diversos y opiniones dispares, muchos de ellos ausentes durante los gobiernos del PP. Por su parte, Fortes ha impuesto un tono moderado en las expresiones que se vierten en el programa, y una ausencia absoluta de barullo e intervenciones al unísono de los contertulios, que pudieran escuchar cada uno de los parlamentos.

Para el director de Los Desayunos, "el mérito de estos datos es del equipo que me acompaña, con José Luís Regalado a la cabeza; nadie ha sido tan crítico con mi trabajo como ellos, y sin duda para bien". Por último, Fortes ha querido dedicar este momento a dos miembros de TVE: "Me enseñaron a ser agradecido, y lo primero es acordarme de quienes me dieron una oportunidad, como Begoña Alegría ahora, y Fran Llorente antes. Los dos han marcado una línea de independencia y distancia del poder político, mande quien mande, y de los dos he aprendido".