Periodistas se quejan de no poder preguntar libremente sino de tener que organizar portavoces durante la cumbre del clima

Publicada el 02/12/2019 a las 18:28 Actualizada el 02/12/2019 a las 18:55

La periodista chilena María Julia Arana ha trasladado este lunes a la ONU y al Gobierno de España en funciones el malestar de la prensa por no haber podido "levantar la mano" para preguntar durante la Cumbre del Clima sino que antes de las comparecencias anteDurante el turno de preguntas para la prensa tras la comparecencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha elogiado la capacidad de España para organizar la COP25 , y del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,Así, Arana ha asegurado que tras cubrir cinco Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, esta ocasión, sino que les han hecho organizarse para "elegir quién va a preguntar".Además, ha puntualizado que esto no ha ocurrido solamente en la rueda de prensa sinocon motivo de la Cumbre del Clima. "Es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas", ha defendido la periodista chilena.