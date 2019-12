Almudena Ariza, nueva directora de Informativos de TVE

La nota oficial de RTVE afirma que "la periodistapor el director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández. Nacida en Madrid en 1963 y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Ariza comenzó a trabajar en TVE a los 25 años. Una larga trayectoria en la que ha sido editora y presentadora del Telediario en diferentes etapas y ha presentado Informe Semanal. Como reportera ha estado en decenas de coberturas informativas en todos los continentes. Ha sido durante tres años corresponsal en Asia Pacífico, con sede en Pekín, y siete años, corresponsal en Nueva York. Actualmente ocupaba la corresponsalía de París".Su dilatada carrera internacional le ha dado una mirada innovadora y digital que ella misma ha aplicado experimentando con formatos novedosos en diferentes plataformas. La transformación digital y la adaptación de los contenidos a los nuevos hábitos de consumo de noticiasLa nueva directora asume este nuevo reto profesional "contando con una redacción a la que espera convencer y motivar". Asegura que llega "con ilusión, convencimiento y energía". Añade que quiere "trabajar para mantener e incrementar la audiencia actual, con nuevos formatos, atractivos, interesantes y que nos ayuden a incorporar al público más joven”. Asimismo, apuesta porAriza sustituye a Begoña Alegría, quedespués de una intensa etapa en la que ella y su equipo han logrado devolver la credibilidad y la pluralidad a los Informativos de TVE. La designación de Almudena Ariza será sometida por el Consejo de Informativos a referéndum no vinculante en la redacción".En realidad, desde hace mesesy la administradora única de RTVE,estaba muy lejos de la confianza mutua; el detonante más llamativo se produjo la primavera pasada con motivo del debate electoral, que la Directora Provisional pretendió hacer coincidir con el ya anunciado con anterior en Antena 3. Tras la decisión de Mateo, los telediarios de La 1 informaron que "la dirección de Informativos no se sentía vinculada por esa propuesta", y la máxima responsable se RTVE se vió obligada a cambiar la fecha y evitar la coincidencia. La disparidad entre ambas quedo en evidencia en la propia recepción a los líderes políticos a su llegada a RTVE, y el posterior posado con la Directora Provisional y el director de TVE y con ausencia llamativa de la directora de Informativos, a cuyo cargo estaba el programa especial. a principios de septiembre se producía el nombramiento del periodista Enric Hernández como responsable de todos los Informativos de RTVE, un cargo hasta ese momento inexistente, que le situaba por encima de los directores de esa parcela en TVE y RNE. En los últimos meses, Alegría había mostrado a su circulo más íntimo la intención de dejar el cargo, tal y como se ha producido en la jornada de este martes.Tal y como cita la nota oficial, la nueva directoraque, a pesar de no ser vinculante, sí mostrara cómo ha sido recibido el nombramiento en el orden interno; en este caso, Alegría se lo ha puesta difícil a su sucesora, ya que ella recibió el apoyo de más del 85 por ciento de la redacción. No obstante, fuentes de los periodista afirman a Infolibre que Almudena Ariza responde a un perfil profesional muy respetado; a su favor cuenta con el apoyo que ha otorgado a todas las iniciativas para salvaguardar la independencia profesional de los Informativos de TVE desde siempre; en su "contra", citan que, a pesar del excelente desempeño que ha tenido en las corresponsalías en el el extranjero, lleva bastantes años alejada de la redacción central en Torrespaña.