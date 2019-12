Almudena Ariza se presenta a los periodistas de TVE como nueva directora de Informativos: "La actual redacción es una roca frente a posibles intentos para manipular"

Publicada el 11/12/2019 a las 14:21 Actualizada el 11/12/2019 a las 14:38

A veinte días antes de tomar posesión de su cargo, Almudena Ariza se ha reunido este miércoles con la redacción de Informativos en Torrespaña, donde ha sido presentada por la todavía directora, Begoña Alegría. Quizás la foto de ambas juntas sea una de las claves para el inmediato futuro: Ariza ha dicho que la independencia profesional de los periodistas es una conquista irrenunciable: "La actual redacción es una roca frente a posibles intentos para manipular la realidad". No obstante, en sus preguntas los asistentes no se han explayado sobre este asunto, a pesar de los años de malas prácticas sufridas bajo Gobierno del PP, "No hemos dedicado mucho tiempo a ese tema –decía a info Libre uno de los periodistas– porque sabemos que la nueva directora está en esa línea; de hecho, en su intervención ha destacado cómo ese camino ya se ha recorrido durante la dirección de Begoña Alegría".

Al margen de esa continuidad, Ariza ha dedicado la mayor parte del tiempo ha destacar la digitalización como principal apuesta de los nuevos informativos y para "esa absoluta prioridad" ha destacado la necesidad de "incorporar talento". Unas incorporaciones que no ha concretado, pero que, en principio, pueden facilitar las próximas jubilaciones y prejubilaciones. El encuentro se ha prolongado desde el mediodía hasta la una de la tarde y, según testimonios, ha carecido de aristas o reivindicaciones específicas: "Nos hubiera gustado que desarrollara más todo lo relativo a lo digital, pero entendemos que no era el momento ni el lugar para ello: sí es cierto que, hasta ahora, la redacción central respondía a cualquier petición de la web, pero no existía una directriz, ni plan, concreto, que habra de ponerse en marcha en el inmediato futuro".