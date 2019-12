49 periodistas asesinados, 389 encarcelados y 57 secuestrados: el trágico balance de 2019

Publicada el 17/12/2019 a las 11:13 Actualizada el 17/12/2019 a las 11:33

Cada vez más periodistas encarcelados

La lista de los secuestrados no disminuye

Como cada año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha hecho balance de este 2019. Y el resultado, también como casi siempre, no es bueno. Según el informe que ha presentado este martes la organización, el año va a llegar a su fin con. No obstante, también ha habido noticias buenas. Según recuerda la ONG, 2019 "ha estado marcado por, como la del fotoperiodista egipcio Shawkan, el bloguero mauritano Mohamed Sheikh Ould Mohamed Mkhaïtir o la de dos periodistas Reuters Kyaw Soe Oo y Wa Lone en Birmania".Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, RSF ha constatado el asesinato de 49 periodistas. La cifra es alta, pero si se pone en contexto la noticia parece algo más positiva. Y es que se trata de una cifra "en comparación con el promedio de las últimas décadas".. El año pasado, sin ir más lejos, hubo un 44% más de periodistas asesinados: fueron 66 periodistas profesionales (ahora 36), 13 no profesionales (este año 10) y cinco colaboradores de medios (frente a los tres de este año).Pero lo destacable, y preocupante a la vez, es que en 2019 ha habidoque en países en conflicto. Concretamente, el 59% de los asesinatos de periodistas se produjeron en países en los que, a priori, no parecería que corrieran un especial riesgo. El año, pasado, sin embargo, la tendencia era la contraria. De este modo, la mayoría de asesinatos se han registrado principalmente en(10 asesinatos),(otros 10),(cinco),(cuatro)(tres).La lista de periodistas encarcelados no para de engordar. Según el balance de RSF, a finales de 2019 hay. Y ya entonces la cifra había crecido un 7% con respecto a 2017. Pero además, detalla la ONG, "esta cifra al alza resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta quedurante unas horas, días o incluso semanas. De hecho, los equipos de RSF han registrado un incremento de este tipo de arrestos durante el año pasado, debido a las manifestaciones y protestas que se están desatando en todo el mundo, como sucede en Argelia o en Hong Kong, donde los ataques a periodistas van en aumento, al igual que en Chile y en Bolivia".Es, sin duda, el país que gana en este lamentable ránking. Con respecto al año pasado, el país ha duplicado el número de periodistas encarcelados, que ya alcanza la triste cifra de. Más del 40% de ellos, dice la organización, "son no profesionales que intentan, a pesar de la creciente censura en las redes sociales, contrarrestar a una prensa tradicional cada vez más vigilada y bloqueada".Enhay 34 periodistas detenidos y en32. Tal y como denuncia la ONG, en estos dos países la mayoría de ellos se encuentran encarcelados sin que pesen cargos ni sentencias en su contra. En, por su parte, hay 26 detenidos, mientras que enesa cifra se sitúa en 25.2019, además, finaliza sin que se hayan resuelto los casos de periodistas secuestrados. Hay al menos, lamenta la organización. Los rehenes, además, se siguen concentrando en los mismos cuatro países, que son(30),(15),(11) y(1).Los principales secuestradores son el(24); los(14); otros como(HTS), autoridades autónomas no reconocidas o(13); e(6).