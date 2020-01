Ramón Lobo, 'honoris causa' por la Universidad Miguel Hernández: "Un buen periodista es un artificiero que desactiva mentiras, no un propagador de falsedades"

Publicada el 28/01/2020 a las 13:29 Actualizada el 28/01/2020 a las 15:54

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha nombrado este martes doctor honoris causa al periodista Ramón Lobo, columnista de infoLibre, acto en el que también se ha entregado la medalla de oro de la institución al profesor Jesús T. Pastor Ciurana.

En su discurso, Ramón Lobo ha realizado un recorrido por toda su carrera profesional, en la que él considera que ha vivido la "edad dorada del periodismo". Ha subrayado que "un buen periodista es un artificiero que desactiva mentiras, no un propagador de falsedades". "Debemos ser implacables con la mentira, la indignidad y el abuso de poder, sea en Nicaragua o en Honduras, en Venezuela o Brasil, en España o en Arabia Saudí", ha enfatizado. "El buen periodista contextualiza, jerarquiza y comprueba la información. En la Escuela de Periodismo de Columbia tienen una norma: 'Si tu madre te dice que te quiere, compruébalo'”, ha explicado Lobo. "El buen periodista no copia y pega, y menos sin citar la fuente, no repite como un papagayo lo que dicen políticos y empresarios sin discutir una coma", ha recordado. "Sé que la mayoría sobrevive en redacciones precarias, sometida a contratos basura, si es que los tienen, y con sueldos de repartidor. La situación es aún peor fuera de Barcelona y Madrid. Aún así no podemos renunciar a tocar las pelotas al poder, a cualquier forma de poder", ha sentenciado.

"Vivimos tiempos confusos en los que no se premia el talento –ha agregado–. No se valora lo que vales sino lo que cuestas. Pasamos, como dice el escritor griego Petros Márkaris, de la cultura de la pobreza a la cultura de la riqueza sin transitar por la del esfuerzo. Cotiza al alza la celebridad instantánea. Una parte de la sociedad —la del Primer Mundo, claro— se dedica a instagramear una vida falsificada en busca de likes".

En cuanto al futuro del periodismo, ha augurado que "volverán los grandes reportajes y las apuestas audaces como la revista 5W". Ante la precariedad existente, ha defendido que la clave es "ser útiles y tener credibilidad, cualidades incompatibles con la obediencia ciega". "El ciudadano debería esforzarse en diferenciar el buen periodista del vocero de las cloacas, y pagar por la información de calidad. Detrás del gratis total se esconden los manipuladores, la propaganda y los corruptos. Los periodistas profesionales sometidos a un compromiso hipocrático con los hechos comprobados somos más necesarios que nunca", ha subrayado.

Aquí tienes el discurso íntegro de Ramón Lobo: