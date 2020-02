Candidatos a dirigir RTVE urgen a la presidenta del Congreso a resolver el concurso público

Los candidatos y candidatas al concurso convocado para la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidencia, considerados idóneos, han dado su apoyo mayoritario a un escrito que ha sido presentado este lunes individualmente por 15 de ellos –de un total de 19– en el Registro del Congreso. En dicho documento se solicita a la presidenta, Meritxell Batet, "que actúe con la mayor celeridad y tome las decisiones que le competen para poder avanzar lo más rápidamente posible en el proceso de selección de candidaturas para la elección de los miembros del Consejo de Administración y su Presidencia de la Corporación RTVE y sus sociedades".



En una nota afirman que "en este sentido se solicita que se constituya, con carácter urgente, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la CRTVE para que, con la mayor rapidez, sean resueltos los asuntos pendientes que se refieren a la continuación del proceso de selección".

Esta iniciativa se produce una vez que ha tenido lugar la apertura solemne de la legislatura por parte del jefe del Estado, y sucede a otras anteriores formuladas desde hace más de un año por algunos de los ahora firmantes. De hecho, para poner en marcha los trámites legales es imprescindible la constitución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Control de RTVE, que tendrá lugar el próximo día 13. Será a partir de ese momento cuando se podrá seleccionar a los diez candidatos finales para constituir el Consejo de Administración de la Corporación, con un mandato de seis años, que votará entre ellos quién será designado presidente de RTVE para ese mismo periodo.

Fin a la provisionalidad

El escrito de los quince candidatos, que supondría poner fin a la provisionalidad en la dirección de ese medio público, coincide de manera expresa con los formulados por los Consejos de Informativos y colectivos como MujeresRTVE, RTVE Sin Personal, o sindicatos como CCOO, CGT. Todos ellos claman por una dirección estable que pueda formular proyectos de futuro para poder competir con los medios privados.

Tras la formación del actual gobierno, la administradora provisional, Rosa María Mateo, puso su cargo a disposición del Ejecutivo, pero fue confirmada en su provisionalidad hasta que se produzca el relevo por vía parlamentaria. Una vía que la coalición PSOE-Podemos dejó sin concretar cuando se refirió a "un compromiso para mejorar el sistema de concurso público". En el fondo subyacen discrepancias entre ambas formaciones políticas sobre la salida definitiva a través de completar el actual concurso o buscar fórmulas alternativas.

TEXTO DEL ESCRITO ENTREGADO EN EL CONGRESO

Como se manifiesta en el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, interpreto que la urgencia en la designación de la Presidencia y el Consejo de RTVE es una exigencia que ya se ve reflejada en el mismo título del Real Decreto-Ley.



Que la Corporación Radiotelevisión Española (En adelante CRTVE) se encuentra en una situación de grave irregularidad democrática al ser, la primera vez en más de tres décadas, en la que carece de Consejo de Administración y que el retraso acumulado produce graves perjuicios a la sociedad en su conjunto, a la citada Corporación y a los candidatos y candidatas que se han presentado, cumpliendo con la normativa del propio concurso, y con los sucesivos requerimientos realizados durante los procesos previos de selección.

Asimismo, es notorio que la dilación y el retraso en la resolución del Concurso público para la elección de dichos cargos no es compatible con las ideas expresadas en diversas normas y, específicamente, en la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal, en el sentido de que una dilación tan prolongada en la elección de dichos cargos merma la capacidad operativa de la CRTVE en un entorno empresarial rápidamente cambiante y altamente competitivo, y que también afecta de forma relevante a la necesaria independencia del Gobierno recogida, en muchos textos legislativos, y entre

ellos en la citada Ley de la radio y televisión de titularidad estatal.

Igualmente preocupante es el incumplimiento del mandato legal expresado en la norma ya citada que expresa claramente que [La citada ley], refuerza y garantiza su independencia, [de RTVE] mediante un estatuto y órganos de control adecuados. Esta última tarea se confía a las Cortes Generales y a un organismo supervisor que se configura como autoridad independiente que actúa con autonomía respecto de las Administraciones públicas.



La urgencia de la resolución del proceso de elección mediante Concurso de la Presidencia y resto de miembros del Consejo de Administración de la CRTVE se ha manifestado reiteradamente, tanto en las resoluciones legales como en los comentarios de asociaciones y personalidades relevantes de diversos ámbitos que han manifestado su preocupación por la dilación en la

resolución del Concurso iniciado a tal efecto.

Asimismo, la actual situación de dilación en la resolución de dicho Concurso entra en colisión con la Constitución española que en su Art. 20. 3 manifiesta que:

"La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público". Control que, evidentemente, es imposible llevar a cabo sin los nombramientos previstos en el citado Concurso por parte del Parlamento, que ve así mermada su capacidad de control eficaz de los medios de comunicación estatales.

Teniendo en cuenta que el plazo de resolución de los asuntos de los que es responsable una Comisión no debe extenderse más allá del tiempo establecido en el Reglamento del Congreso en su Art. 43. 3: 3. "Las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto en aquellos casos en que la Constitución o este Reglamento impongan un plazo distinto o la Mesa de la Cámara, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo" y que la Mesa del Congreso tiene capacidad para fijar la agenda de la mencionada Comisión como se expresa en el Reglamento de la Cámara, en su Art. 67.2: "El orden del día de las Comisiones será fijado por su respectiva Mesa, de acuerdo con el Presidente de la Cámara teniendo en cuenta el calendario fijado por la Mesa del Congreso."



Entiende esta parte que no existe, a partir del momento de su constitución efectiva, obstáculo ni impedimento administrativo, reglamentario o legal para que la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE continúe el citado Proceso con la mayor diligencia posible y que no retrase ni dilate la resolución de Concurso para la elección de la Presidencia y el Consejo de la CRTVE.

Por lo tanto, como legítima parte interesada en el proceso de selección y candidato a los mencionados órganos de la CRTVE, y por todo lo anteriormente expuesto:



SOLICITO: Que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por solicitado que actúe con la mayor celeridad posible y continúe tomando las decisiones que le competen para poder avanzar lo más rápidamente posible en el proceso de selección de candidaturas para la elección de los miembros del Consejo de Administración y su Presidencia de la Corporación RTVE y sus sociedades.

Y, consecuentemente, que tome las medidas oportunas para constituir en el plazo más breve posible, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la CRTVE, así como especificar en su agenda el plazo pertinente para resolver con la mayor diligencia los asuntos que se refieren al citado Concurso, con el fin de poder continuar dicho proceso que se encuentra pendiente de la valoración de las alegaciones presentadas ante dicha Comisión Mixta de Control.