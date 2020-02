Rosa María Mateo aclara al PP que la condena de los ERE de Chaves y Griñán no es "por el robo de 680 millones a los parados"

Publicada el 15/02/2020 a las 13:31 Actualizada el 15/02/2020 a las 13:46

La administradora provisional única de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, ha aclarado, en respuesta escrita a una pregunta formulada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que la condena a los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no es "por el robo de 680 millones de euros a los parados de Andalucía", sino por "malversación y prevaricación".

Así se desprende de la respuesta, recogida por Europa Press, que Rosa María Mateo ha trasladado a la diputada del Grupo Popular Macarena Montesinos, que había preguntado si "consideran los responsables de RTVE que la sentencia de los EREs en la que se condena a dos expresidentes del PSOE por el robo de 680 millones de euros a los parados de Andalucía está suficientemente tratada en los programas de la Corporación".

Mateo llama la atención acerca de que "en la pregunta" del PP se afirme que "la sentencia de los ERE en Andalucía... condena a dos expresidentes del PSOE por el robo de 680 millones de euros a los parados de Andalucía", cuando "no es ese delito del que se acusa en la sentencia a los dos expresidentes del PSOE de Andalucía". "La sentencia les acusa de malversación y prevaricación", aclara la administradora provisional única.

En todo caso, y al margen de esa aclaración, Mateo responde con "un rotundo sí" a la pregunta de la diputada del PP acerca de que la sentencia del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares está "suficientemente tratada" en los programas de RTVE.

De igual modo, y en respuesta a otra pregunta sobre el mismo caso formulada por Macarena Montesinos, la administradora única de RTVE niega haber recibido "alguna indicación del Gobierno para no tratar informativamente la sentencia de los EREs". "No he recibido ninguna indicación ni tampoco la habría admitido", asevera Mateo en su respuesta, consultada por Europa Press.

No son las únicas preguntas formuladas por la misma diputada del PP y dirigidas a la máxima responsable de RTVE acerca de la conocida pieza política del caso de los ERE, por el que la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia el pasado mes de noviembre en la que condenaba a Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial, y a Chaves le imponía una pena total de nueve años de inhabilitación especial.

Así, desde el Grupo Popular han preguntado a Mateo si los servicios informativos de RTVE consideran que "la sentencia de los ERE ha sido suficientemente tratada en términos de pluralidad, objetividad e independencia en la cadena pública", a lo que la administradora única responde que "sí". "Esta y todas las noticias son abordadas en RTVE con pluralidad, objetividad e independencia", remacha en su contestación.

En ella, agrega que "así lo reconoce la audiencia", ya que, "según el último estudio de la CNMC –Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– sobre hogares españoles, el 80% de los encuestados asegura que los Informativos de RTVE son objetivos". "Es la mejor percepción sobre nuestros Informativos en los últimos cuatro años", aclara Rosa María Mateo.

Además, la diputada del PP preguntó a la directiva de la RTVE "qué medios técnicos y recursos humanos" destinó la corporación pública "al seguimiento de la noticia de la sentencia de los ERE". Según respondió Mateo el pasado mes de enero, el día que se conoció la sentencia –19 de noviembre de 2019–, "el Centro Territorial de TVE en Andalucía dedicó a unas 30 personas a informar del tema", entre "diez redactores de TVE (nueve de RNE) y diez técnicos entre reporteros gráficos, sonido y realización", más "otras diez personas dedicadas exclusivamente a leer la sentencia, de la que se sabía que tenía 1.800 páginas".

Además, el Área Nacional de los Servicios Informativos "al completo se volcó dando apoyo a los compañeros de Andalucía", y "en RNE más de 50 personas participaron en el dispositivo especial puesto en marcha para cubrir la publicación de la sentencia", según especifica la administradora provisional única de RTVE.