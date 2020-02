Moncloa destituye a Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE

Publicada el 17/02/2020 a las 12:55 Actualizada el 17/02/2020 a las 13:15

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destituido a Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE, según ha hecho público el propio periodista en un comunicado enviado este lunes a toda la plantilla. En el mensaje, Garea explica que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, le había trasladado la decisión de Pedro Sánchez el pasado sábado.

Fernando Garea fue nombrado presidente de la agencia estatal el 27 de julio de 2018, por lo que su mandato ha durado sólo 19 meses. Procedía de El Confidencial, aunque buena parte de su carrera la hizo en El Mundo, para pasar después a Público y El País, siempre como corresponsal político. Su sustituta en el cargo será la periodista de El País Gabriela Cañas, según publica el propio periódico.

“Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”, recalca dos veces en su comunicado a la plantilla: “En esta despedida me reafirmo que en que, como dice el Estatuto de la Redacción: ‘EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto”. Garea hace un repaso de las iniciativas que ha puesto en marcha en la agencia durante el tiempo que ha permanecido en el cargo y recuerda la gala con que se celebraron los 80 años de la agencia, el pasado día 5. En ese acto“se materializó el cumplimiento de la exigencia de neutralidad y pluralidad que debe defender EFE con la nutrida presencia de representantes de todos los partidos políticos”, explica Fernando Garea. La gala fue además un homenaje, asegura, “a los trabajadores y trabajadoras que han sacrificado sus vidas personales y familiares para contar lo ocurrido en España y en todo el mundo en este tiempo”. Esos trabajadores que “tienen interiorizado el llamado estilo EFE que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad”, añade, y que “son los que tienen muy claro” que una agencia pública no es una agencia del Gobierno.

Garea detalla las medidas que ha tomado a lo largo del año y medio de su gestión al frente de la agencia, tras constatar que la agencia necesitaba una renovación que él incluso califica de “cambio radical”, basado en su “diversificación”. “Cambios en los contenidos, nuevas narrativas multimedia, una unidad de verificación, acuerdos con agencias internacionales, un plan de periodismo automatizado y una mejora y actualización de la marca” son algunas de las iniciativas puestas en marcha, así como una nueva área de gestión y la creación de un departamento de auditoría y el reforzamiento del área jurídica. Finalmente, también se ha elaborado un plan estratégico, a petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que pertenece la agencia, “para abordar el futuro y el rejuvenecimiento de la plantilla”, según indica.

Con una plantilla de más de 3.000 periodistas, la Agencia EFE cuenta con delegaciones en 120 países y con cuatro mesas de edición en Madrid, Bogotá, El Cairo –en árabe– y Río de Janeiro –en portugués–. Su principal mercado es el latinoamericano.