Rosa María Mateo: "El Gobierno me preguntó '¿Puedes seguir?'. Y dije sí por responsabilidad"

Más de un año después, la administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, comparecía este martes en el Parlamento para someterse a las preguntas de los representantes de los grupos políticos. "No me eche la culpa a mí –contestó Mateo a la portavoz del PP–, son todos ustedes los que deciden si se reúne o no esta Comisión de Control de RTVE; a mí se me convoca, y yo comparezco". Más allá de este asunto, ha sido su continuidad al frente de la radio y televisión pública, junto a las audiencias de TVE, los asuntos que han consumido la mayor parte de una sesión en la que Rosa María Mateo ha desgranado los principales datos de la Corporación en una intervención que se ha prolongado durante más de una hora, antes de que los portavoces tomaran la palabra.

Ha sido Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos, quién ha recordado cómo hace más de un año la máxima responsable de la corporación había asegurado en esta misma Comisión: "En cuanto haya Gobierno, me iré", para preguntar directamente "¿No la deja irse Pedro Sánchez?". Rosa María Mateo ha respondido: "El Gobierno me preguntó '¿Puedes seguir?'. Y dije sí por responsabilidad". En línea similar, la portavoz del PP, Macarena Montesinos, ha insistido: "Prometió dimitir, y ahora se encomienda al presidente del Gobierno". A ambos ha dicho que dejará su cargo cuando se nombre a un sustituto. "Estoy encantada con el trabajo que hago y no estoy deseando salir por pies. No estoy pegada a la silla, se lo juro. Ni con pegamento ni con nada; el día que haya un nombramiento para que la casa siga funcionado como debe funcionar, me iré tranquilamente a mi casa. Yo he venido aquí a hacer, en un momento determinado, un favor de llenar un hueco que estaba vacío".

Rosa María Mateo ha dedicado buena parte de su intervención inicial a la defensa de los informativos de TVE: "No somos líderes en audiencia, pero sí en credibilidad", ha dicho antes de glosar la imagen positiva que los españoles tienen sobre ellos. Así ha citado encuestas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del CIS para destacar la recuperación de un prestigio que "se pierde rápido, pero se recupera muy lentamente. En el último año y medio ha bajado la percepción de instrumentalización y de partidismo que arrastraba TVE durante la anterior etapa dirigida por el PP, y los españoles "valoran cada vez más su independencia". Frente a estas afirmaciones de la responsable de RTVE, la portavoz del PP ha considerado que "el balance es muy negativo. Realizaron un purga colosal en ese mes de agosto en el que llegó al cargo y han seguido manipulando contra el PP, de ahí el bajón de audiencia. Hay un descrédito y por eso no se ven".

Antes de la respuesta de Mateo, ha intervenido por el PSOE María Tamara Raya para afirmar que en esta etapa se ha conseguido recuperar a TVE de "la burda manipulación del PP". "Ustedes no creen en los medios públicos, cerraron Canal Nou y lo han intentan con Telemadrid. Solo quieren usar y tirar", ha dicho, para recordar después cómo el Parlamento Europeo se interesó por la manipulación en los informativos de TVE bajo el Gobierno del PP. La responsable de RTVE ha dicho que en este momento la competitividad es muy complicada; así ha insistido en que "la gente ve lo que quiere ver; la gente joven ni mira la pequeña pantalla ni mira la pantalla grande". Hay, además un efecto arrastre de los programas que preceden a los informativos: "En los de TVE remontamos las cifras de Corazón, a las tres, y las de Aquí la Tierra a las nueve, mientras las cadenas comerciales, a pesar de las buenas audiencias que obtienen, bajan después de los concursos".