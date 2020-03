Las cacerolas contra Felipe VI desatan una guerra en redes sociales entre Telemadrid y el Gobierno de Díaz Ayuso

Publicada el 19/03/2020 a las 11:41 Actualizada el 19/03/2020 a las 13:10

Cacerolada para que el rey emérito done a la sanidad española los 100 millones de euros que supuestamente tendría en Suiza.

La noche de este miércoles, miles de cacerolas y otros utensilios resonaron en muchos vecindarios de España, en protesta contra la monarquía y reclamando que los 100 millones de euros que percibió Juan Carlos I procedentes de Arabia Saudí sean donados a la sanidad pública para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Unos minutos después de que las cazuelas comenzasen a repicar en ventanas y balcones, Daniel Forcada, director de Comunicación y Marketing de Radio Televisión Madrid, se hacía eco de la protesta: "Los ciudadanos le dan la espalda a la monarquía. El termómetro de la institución está al rojo vivo", escribía en su cuenta de Twitter.

La respuesta casi inmediata provino del perfil oficial de la Comunidad de Madrid, que, junto con una captura del mensaje de Forcada, arremetía contra el parecer del periodista: "La Comunidad de Madrid no comparte en absoluto la opinión de Telemadrid de que los ciudadanos le den la espalda a la Monarquía ni que el termómetro sobre el Rey esté al rojo vivo", publicaba.

La Comunidad de Madrid no comparte en absoluto la opinión de Telemadrid de que los ciudadanos le den la espalda a la Monarquía ni que el termómetro sobre el Rey esté al rojo vivo. pic.twitter.com/sfcuNPHeLN — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 18, 2020

Tras el mensaje de la institución, no tardaron en llegar las reacciones por parte de trabajadores de Telemadrid y otros periodistas, así como del propio PP madrileño. El presidente del comité de empresa de Telemadrid, Luis Lombardo, de CCOO, denunció que la Comunidad desacreditase las opiniones de los trabajadores de la cadena "mientras los profesionales de la sanidad pública no tienen material para hacer su trabajo por culpa de vuestros Lamelas, Lasquettys, Guemes, etc.", en referencia a los cargos políticos del PP responsables del intento de la privatización de la sanidad madrileña.

Por su lado, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, contestaba así a Lombardo: "Los que no tienen materiales de protección para salir a trabajar ni elecciones son los trabajadores de Telemadrid. ¿Lo has pedido? ¿Qué ha hecho CCOO para proteger a los empleados? Venga, te invito a una pizza".

Los que no tienen materiales de protección para salir a trabajar ni elecciones son los trabajadores de Telemadrid. ¿Lo has pedido? ¿Qué ha hecho CCOO para proteger a los empleados?



Venga, te invito a una pizza. https://t.co/l0sQRx0MEW — Almudena Negro (@almudenanegro) March 18, 2020

Negro acusó el pasado febrero, en una sesión de la Asamblea de Madrid, a José Pablo López, director general de Telemadrid, de "falta de lealtad" para con el gobierno de Díaz Ayuso, y amenazó con pedir su dimisión. López respondió que no trabajaba para el Gobierno, "sino para la Administración", y que, en última instancia, se debía a los ciudadanos.

Así pues, las desavenencias entre los trabajadores de Telemadrid y el Ejecutivo regional no son nuevas; en concreto, estas tensiones se enmarcan también en una serie de ataques dirigidos por Miguel Ángel Rodríguez —actual asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y antiguo secretario de Estado de Comunicación con Aznar— hacia la dirección de Telemadrid y su presidente de comité, a quienes ha descalificado de manera recurrente en redes sociales.

Estos conflictos entre las partes han repercutido negativamente en la financiación de la cadena autonómica, estrangulada económicamente por el gobierno de Díaz Ayuso, que impide que se cubran las bajas de personal, la renovación de equipos técnicos obsoletos, o cualquier proyecto de futuro.

Este rifirrafe reciente en Twitter ha llevado a periodistas de distintos medios a afear que se utilice la cuenta institucional de la Comunidad de Madrid para censurar la opinión individual de un trabajador emitida en su cuenta privada. El periodista de Bluper Juanma Fernández escribía en Twitter lo siguiente: "Qué sucio utilizar el perfil oficial de un gobierno autonómico para intentar atacar a una cadena pública esencial en estos momentos. Y sobre todo cuando es una opinión personal. ¿Dónde queda la libertad de expresión? Pedid disculpas".

Qué sucio utilizar el perfil oficial de un gobierno autonómico para intentar atacar a una cadena pública esencial en estos momentos. Y sobre todo cuando es una opinion personal. ¿Dónde queda la libertad de expresión? Pedid disculpas. https://t.co/4oZpk3zRJF — JuanMa Fdez (@juanmafdez) March 19, 2020

En la misma línea se expresaba el periodista Jorge Barraza, que añadía que "es objetivamente vergonzoso que un canal oficial de una institución señale a periodistas por sus opiniones o comentarios".

Otros profesionales, como Celia Zafra, periodista en Médicos del Mundo, han pedido, además, la intervención de la Federación de Asociaciones de Periodistas en defensa de la libertad de expresión de Daniel Forcada.

Por su parte, Forcada quiso cerrar el tema la misma noche de este miércoles: tras borrar el tuit original, que tachó de poco acertado y oportuno, aclaró que el mensaje no se correspondía en absoluto con la opinión de la Radio Televisión de Madrid. "Ahora, a seguir luchando contra el Coronavirus entre todos!! Buenas noches!", zanjó.