Pegados a la pantalla: el aislamiento dispara la audiencia televisiva con más de cinco horas de consumo diario

El pasado sábado, día 14, infolibre titulaba: El día de mayor audiencia de televisión de la historia. 24 horas después, el dato histórico dejaba de serlo: Nuevo récord de audiencias de televisión este domingo". En esa jornada se superaron los 35 millones de espectadores mayores de cuatro años, con un 77,6% de cuota de pantalla, y siete horas y media de consumo medio por televidente. El #Quédate en casa obligado por el estado de alarma dictado por el Gobierno estaba, sin duda, detrás de las llamativas cifras, que han continuado, en menor medida, durante toda la semana.

Al tiempo, han saltado por los aires las parrillas de programación preestablecidas. Por un lado, con la retirada de programas ante el empuje de los Especiales Informativos, por otro, por el cambio de contenidos, que ha llevado a que un espacio de petardeo como Sálvame de Telecinco dedicara en una sola jornada hasta cuatro horas a informar sobre la pandemia, o que noticias y reportajes dominaran el minutado de programas generalistas como La Mañana de La 1, El programa de Ana Rosa, Espejo Público, Ya es mediodía y un largo etcétera. Esta extensión y primacía de la información no ha significado, sin embargo, la desaparición o pérdida de espectadores para los espacios de entretenimiento: este mismo jueves Supervivientes, de Telecinco, era el espacio más visto, seguido por el capítulo final de Cuéntame en La 1, de TVE.

A pesar de estar por debajo de esa cumbre de espectadores que supusieron los 35,2 millones del domingo, en ningún día de la semana se ha bajado de los 34 millones de personas mayores de cuatro frente al televisor. El dato, facilitado como el resto por Barlovento Comunicación, explica que, en los resúmenes diarios sobre noticiarios y otros programas informativos, se afirme, tras los porcentajes de audiencia, la leyenda Récord de espectadores de la temporada. Pero es que esto ha sido así, como en el caso de algún Telediario de La 1, ¡cuando era tan solo tercera opción en su franja horaria! El fenómeno ha afectado a todas las cadenas nacionales y autonómicas, y se ha traducido en programas especiales y en prolongación de horarios de los espacios informativos habituales. Quizás ha sido más llamativo en Telecinco, dado que hasta ahora era la cadena que menos tiempo a las noticias, además de supeditar su comienzo a la variable duración de sus programas estrella, como ocurría con el desaparecido Pasapalabra. La dedicación a la información –como viene siendo habitual en los últimos años– está representada, al margen del minoritario Canal 24 Horas de TVE, por laSexta.

"Lo cierto es que en nuestro ADN la apuesta informativa es un elemento esencial –dice a infoLibre su director, Antonio García Ferreras–, para laSexta la actualidad está por encima de cualquier formato o programa; aquí las noticias son un deber, una obligación, que nos apasiona. Queremos que sea siempre periodismo, y en tiempo de crisis aún más". Para este profesional, popular para el gran público por la presentación de Al Rojo Vivo, un espacio emblemático de esa cadena que ha llegado a ser más una marca que un programa, "casi todas las cadenas han sido muy conscientes de la dimensión brutal de lo que estaba ocurriendo, y cada una, con su estilo y su personalidad, ha intentado informar a sus espectadores, y que ellos decidan sus favoritas. En nuestro caso, no nos obsesiona la audiencia, aunque sin duda es importante para sostener esta apuesta por la información: nos obsesiona realizar un buen trabajo periodístico, valiente, y con la decencia como religión".

Sobre si prefiere la creación de programas especiales, o la prolongación en el tiempo de los ya existentes, Ferreras opta "por una combinación de ambas en función del momento, de los hechos, de su dimensión y evolución. Los dos formatos deben ser plenamente compatibles". Por último se refiere al aumento, evidente durante esta semana, de la presencia en plató de especialistas sobre la pandemia, por encima de los habituales tertulianos: "Hemos empezado a evolucionar hace algún tiempo, sobre todo en Al Rojo Vivo, incorporando a más expertos. Vamos a continuar en esa dirección y sobre todo en momentos extraordinarios donde los hechos requieren más profundidad en la explicación. Ese es el camino".

De un omnipresente Ferreras, a una temporal ausencia de la pantalla muy llamativa, la de Xabier Fortes y Los Desayunos en TVE, afectado por el positivo en su entorno más cercano: "¡Me llevan los demonios! –afirma Fortes–. Primero por un motivo familiar. Tengo a mi familia aislada, mi mujer con mis tres hijos en Pontevedra, yo estoy confinado y en cuarentena en Madrid y no puede verlos ni echarles una mano en estos momentos. Y no sé cuándo volveré a verlos. En lo profesional te puedes imaginar, acostumbrado a contar todo lo que pasa, con un programa diario de análisis, debates electorales, etc, y ahora que llega esto me tengo que quedar en casa porque un familiar muy directo que estuvo conmigo ha dado positivo por coronavirus".

"Entro por Skype casi todos los días –prosigue Fortes– para cerrar el programa y colaboro lo que puedo con el teletrabajo, pero no es lo mismo ni parecido. Es una impotencia tremenda, aunque espero ya estar disponible el próximo lunes. Por fortuna Alex Barreiro está llevando el programa de forma impecable y ha mostrado ya que es un conductor de programas informativos de primer nivel. Y luego tenemos la inmensa suerte del equipo, Regalado está llevando casi todo del peso de contenidos y es una garantía total, como Coto, o Ariño, Nacho Rodrigo, Andrea, Carmen Perez, Óscar en realización, etcétera. Decidimos por responsabilidad desde el estado de alarma en TVE prescindir de todos los tertulianos y analistas de forma presencial y entran para dar su opinión por skype o videoconferencia".

Sobre el incremento de la audiencia. Fortes se expresa con una cierta distancia: "Aunque suene a tópico, no estoy muy pendiente habitualmente de las audiencias, de sus curvas y evoluciones. Eso sí, veo la audiencia general de nuestro programa y la de otros informativos de TVE. En este caso sí que he visto la información al respecto porque es muy llamativa. Se da la ecuación perfecta: alarma justificada en la población, miedo y en ocasiones pánico, demanda por tanto de información y toda la población aislada en sus casas, por lo cual el consumo aumenta de forma espectacular. No hay eventos deportivos, muchos programas de ocio se han suspendido o visto seriamente alterados y lo que busca la gente es información".

Preguntado sobre el comportamiento de los distintos medios ante la pandemia, el director y presentador de Los Desayunos afirma: "No soy quien para analizar cómo lo hacen el resto aunque creo que debemos hacer autocrítica en general todos, nosotros por supuesto, porque yo, el primero, pensé que con la información que llegaba hace unas semanas la cosa no iba a ser tan grave y al final está siendo casi como un meteorito que viene sin manual de instrucciones y estamos actuando como podemos, aprendiendo sobre la marcha. Desde hace ya semana y media la información en general está siendo bastante contrastada y seria. Entiendo que todos los medios, aunque su titularidad sea privada, hacen un servicio público, y eso es lo que debe primar en todas las cadenas, especialmente en momentos como este. Informar sin alarmar, pero también sin subestimar el alcance de la pandemia".

Como es habitual, todas las cadenas de ámbito nacional pretenden ir por delante de la competencia, y sus gabinetes de comunicación destacan en redes sociales los datos parciales que más les benefician. Los medidores independientes constatan la movilidad de los resultados en cada una de las jornadas. Así, aunque Telecinco y Antena 3 ocupan los primeros puestos con sus informativos en cómputos mensuales, durante esta semana ha habido Telediarios en los que La 1 se ha situado en cabeza. Incluso laSexta, habitual cuarta opción, ha liderado con programas concretos. Otro aspecto destacado es la gran repercusión de las principales comparecencias del presidente del Gobierno, y la del rey, ya que todas ellas se han situado en el entorno del 80% de la audiencia que en ese momento se encontraba ante el televisor. Otro dato significativo es que se ha reducido la distancia entre hombres y mujeres, aunque se mantiene el mayor consumo en el segmento de edad de entre 45 y 64 años, y sobre todo entre los que superan los 65 años. La empresa Barlovento, a través de su cuenta de Twitter difunde cada día un examen pormenorizado con datos obtenidos por la consultora Kantar Media.

Por otra parte la también consultora sobre medios de comunicación GECA ha analizado el tiempo dedicado por las principales cadenas a informaciones sobre este virus pandémico. Para ello ha comparado los tiempos de emisión los lunes 9 y 16 del presente mes. Un primer dato es que los tiempos de la primera fecha se han duplicado en la segunda: 1.022 minutos el día 9, frente a 2077 el lunes 16. Por cadenas, laSexta pasa de 363 minutos a 631; porcentualmente, la que más se incrementa es Telecinco, al pasar de 146 minutos a 510. Cuatro va de los 118 a 248. Antena 3, de 183 a 340. Y La 1, de 212 a 348 minutos.

Entre los múltiples estudios realizados por entidades y empresas figura el Informe Nethodology que, a pesar de tener como objetivo analizar cómo afecta la pandemia a marcas, productos y servicios, obtiene datos relevantes sobre los medios de comunicación. La televisión se sitúa como la principal fuente informativa para el total de encuestados con un 95%, seguida por las redes sociales y la prensa online con un 64%. Un 61% obtiene la radio y un 47% la prensa de papel. En cuanto a la credibilidad, la televisión sigue en cabeza, con un 46%, muy por encima de la radio, que obtiene un 16%. Periódicos online suman un 12%, la prensa de papel un 8%, y las redes sociales un escuálido 3%. El estudio aporta también datos sobre las búsquedas en internet, realizadas por 10 millones de españoles y dominadas por Noticias última hora, Síntomas asociados al virus e Información sobre mascarillas. Finalmente destaca que seis de cada diez personas reconoce sentir preocupación, desconfianza y miedo ante el avance del Covid-19.

En conclusión, los datos de esta primera semana atestiguan que la televisión está siendo un medio esencial para acompañar el aislamiento ordenado por las autoridades. Sin plazos ciertos de la evolución de la enfermedad, todo apunta a que los españoles seguiremos muchas horas al día pendientes de la pantalla.