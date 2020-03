TVE se vuelca con la educación, el deporte y la información mientras las privadas priman el entretenimiento

Publicada el 24/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 23/03/2020 a las 22:08

Con todos en casa, y las audiencias de televisión disparadas, las distintas cadenas se enfrentan a tres semanas más de alerta con la vista puesta en el impacto sobre sus programaciones. En los últimos diez días, la respuesta ha sido unánime: "En tiempos de crisis, la información es lo primero", dicen unas y otras. Bajo esta premisa hemos visto cómo han desaparecido espacios de entretenimiento y se han creado especiales informativos o se han prolongado horarios de los habituales noticiarios. Al tiempo, programas de actualidad comentada, sobre todo en los espacios de las mañanas, se han convertido en monográficos sobre la pandemia. Las presencias en plató han mutado para reconvertirse en conexiones exteriores. Los rostros más conocidos han alternado presencia en plató y teletrabajo. Pero quedan al menos veinte días por delante y cada medio se apresta de manera distinta a cubrir su programación.

En principio, no hay ninguna renuncia a la información de la pandemia como elemento esencial, pero las cadenas comerciales están iniciando una vuelta a los programas de entretenimiento que, en el caso de Mediaset, nunca han abandonado. Atresmedia confía en su capacidad de improvisación -bien acreditada por La Sexta- para alterar la parrilla cuando la actualidad lo aconseje. Tan solo RTVE redobla la apuesta y está estrenando desde este mismo lunes una batería de espacios consagrados a la situación de encierro en los domicilios. Estos son los más significativos: A las nueve de la mañana de este lunes, La 2 de TVE ha iniciado Muévete en casa, un espacio conducido por el profesor de Fitness de OT, Cesc Escolá, que presenta desde casa, con los medios técnicos adecuados para su emisión en televisión. Además, para realizar los ejercicios, propone utilizar objetos de uso cotidiano que están a mano en todos los domicilios: sillas, mesas, botellas…

El espacio pretende que cuidemos nuestra forma física con ejercicios sencillos y diferenciados por edades. A esa misma hora se ha puesto en marcha Aprendemos en casa, una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para facilitar la educación desde la televisión pública durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento y el consiguiente cierre de todos los centros de enseñanza. La emisión se reparte en el canal Clan y en La 2. En el primero, dedicado a los niños entre 6 y 12 años, la primera hora (de 9 a 10) es para los que tienen entre 6 y 8 años; de 10 a 11 para los de 8 a 10, y de las 11 a las 12 para los de 10 a 12. En La 2, a partir de las doce dedica una hora a los comprendidos entre 12 y 14 años, y de 13 a 14 para los que van de 14 a 16 años. Adaptado a cada edad, el programa se centra en lógica y matemáticas los lunes; ciencias sociales los martes; educación artística y educación física los miércoles; lengua e idiomas los jueves; y ciencias naturales los viernes.

En la primera cadena ha nacido, también este lunes, el espacio Coronavirus Última hora, conducido por Xabier Fortes y Cristina Pampín, que ocupa desde las 13 hasta el inicio del Telediario 1 con conexiones externas para ofrecer las noticias de la jornada que suministran las autoridades, valoraciones de expertos, así como las opiniones de los habituales comentaristas de Los Desayunos. En sintonía, en la programación de tarde "España Directo" amplía su duración y ocupa el espacio del concurso "El Cazador". Por otra parte, los martes y en horario de máxima audiencia se estrena "Todos en casa", un espacio de entretenimiento, presentado por Ion Aramendi, pretende que "todos los españoles, residan aquí o en el extranjero pueden contar en primera persona cómo están viviendo las alteraciones que el COVID-19 está provocando en sus vidas". Se trata, según informa RTVE, de un programa para que los espectadores compartan su día a día desde sus casas.. Fiel a su título, no habrá plató, ya que se hará íntegramente desde las casas: la del presentador y la de todos los españoles que quieran participar.

El presentador, desde su domicilio, puede conectar con algunas casas para entrevistar a algunos de los protagonistas de los vídeos y conocerlos mejor. Siempre según RTVE se conseguirá "gracias a un operativo de cámaras, móviles, ordenadores y conexiones que permiten vincular múltiples hogares y compartirlo todo con los espectadores. Un equipo de más de 40 personas, cada uno desde su casa, guioniza, realiza, edita, locuta, postproduce, etc. Todo a través de un complejo sistema virtual que permite el acceso remoto del equipo técnico: desde el realizador, pasando por el control de señales, mezclador, técnico de sonido, productores, redactores, editores de vídeo, etc… Dentro de los canales clásicos, el más afectado por la pandemia ha sido, sin duda, Teledeporte, ya que todas las competiciones han sido suspendidas. Ante esta inédita situación, el canal temático se ha volcado, desde el pasado día 18, en el formidable archivo histórico y está ofreciendo los grandes hitos del deporte español: la victoria por doce a uno sobre Malta en fútbol, con la inolvidable narración de José Ángel de la Casa, las mayores hazañas de Miguel Induráin en ciclismo, o las mejores momentos de Arantxa Sánchez Vicario en tenis.

En paralelo, el medio público amplía su oferta con un nuevo canal de noticias en Youtube. Su objetivo es aumentar y concentrar la actividad de los informativos de RTVE (La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte, RNE y Noticias Digitales) en esa plataforma, y ofrecer información de última hora de toda España con las aportaciones de todos los centros territoriales y unidades informativas (60 puntos de información distribuidos por toda España y las 15 corresponsalías en el extranjero), con una cobertura especial en estos días de los efectos de la pandemia del coronavirus en España y en el resto del mundo. Los usuarios de YouTube, informa RTVE, podrán acceder a la emisión en directo del Canal 24 Horas, a la programación informativa especial que en estas semanas está ofreciendo RTVE y a las comparecencias de los líderes políticos. Además de los directos, podrá accederse también a secciones especiales como Consultorio Coronavirus, donde estos días se resuelven dudas sobre el coronavirus que nos hacen llegar los espectadores, o RTVE Verifica, en la que se desmienten algunas de las noticias falsas o fake news que se viralizan incontroladamente en internet.

¿Saturación informativa?



Si paramos el reloj en la jornada de hoy, son múltiples los comentarios en redes sociales y en conversaciones privadas que ponen en cuestión la información sobre la pandemia. Se crítica la que denominan "excesiva duración" "la crudeza de muchas noticias", la insistencia en "los mayores como población de riesgo". Testimonios, recogidos por infoLibre hablan de "ancianos muertos de miedo que se niegan a ver los noticiarios y piden que emitan cosas para estar entretenidos". Los datos demuestran que no sólo no han desaparecido los programas de entretenimiento sino que han logrado ser los más vistos en su jornada. No menos cierto es que las principales comparecencias de las máximas autoridades, transmitidas por todas las cadenas, han acaparado porcentajes de entre el 60% y el 80% de la audiencia. A día de hoy, no parece haber una respuesta taxativa; los próximos acontecimientos y la respuesta de los espectadores dirán si se ha llegado a una saturación informativa.