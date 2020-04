Manuel Rico, en 'El Intermedio': "Para ellos son lo mismo nuestros abuelos que una cadena de hamburguesas"

Publicada el 23/04/2020 a las 09:09 Actualizada el 23/04/2020 a las 10:02

Manuel Rico, director de investigación de infoLibre, explicó este miércoles en El Intermedio, en laSexta, qué hay detrás de la propiedad de algunas residencias de mayores, la zona cero de la pandemia. El modelo de estas empresas está en el punto de mira desde el estallido de la crisis del coronavirus. "Las grandes empresas del sector en España son propiedad de fondos de inversión. Para ellos son lo mismo nuestros abuelos que una cadena de hamburguesas: entran en las empresas, las maximizan y salen en un plazo con importantes plusvalías", señaló.

infoLibre ha publicado una serie de investigaciones periodísticas que dan cuenta de los oscuros intereses que se esconden detrás de ese modelo de residencias privadas. Una de las que centran la investigación es Vitalia Home Leganés, en Madrid, donde más de 90 ancianos han perdido la vida víctimas del covid-19. La empresa, según explicó Manuel Rico a Andrea Ropero, pertenece a un fondo que tiene su sede en varios paraísos fiscales y también recibe dinero público. "Es paradigmática porque es donde más residentes han fallecido, y allí llevaban años protestando por los malos servicios que estaban recibiendo los familiares. Sin embargo, tiene unos beneficios netos de un millón de euros al año", recordó.

"Las administraciones hacen concesiones y no vigilan que esa concesión funcione correctamente", apuntó el periodista. "En más de treinta años –agregó– la Comunidad de Madrid no le ha quitado la concesión a ninguna residencia. ¿Nos creemos que nunca han actuado de manera negligente?". "Las administraciones miran para otro lado, es una cuestión de modelo, no de color político", sentenció.