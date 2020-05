Del éxito de Telemadrid el Dos de Mayo al mínimo histórico de Canal Sur

Publicada el 04/05/2020 a las 17:05 Actualizada el 04/05/2020 a las 17:45

Con un 8,7% de cuota de pantalla, Telemadrid fue este sábado la segunda cadena de televisión más vista en la Comunidad de Madrid, por delante de Antena 3, La1, laSexta y Cuatro. El acto central de este 2 de mayo fue el más visto desde 1993, con una media de 167.000 espectadores a lo largo de las tres horas y media de duración y una cuota del 19,1%. Más de medio millón de madrileños siguieron en algún momento el programa, presentado por Silvia Intxaurrondo, y presidido por Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno regional y todos los portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

No obstante el contenido de este espacio obtuvo críticas internas en el colectivo de trabajadores de la cadena. El presidente del comité de empresa, Luis Miguel Lombardo, escribía: "Hoy he vuelto a sentir vergüenza viendo Telemadrid. Recomiendo ver en su web la entrevista a la Pta Ayuso. No es homenaje, es propaganda", y en conversación con info Libre destacaba: "Hay formas y formas de dar un acto institucional". Nadie duda de que esta transmisión, como la del polémico acto en Ifema del día anterior, son de obligado cumplimiento para una televisión pública, pero la propia dirección parece reconocer que hubo momentos controvertidos cuando su director general, José Pablo López, escribió en Twitter: "Gracias a nuestros trabajadores y a todos los que creen en la tv pública, con sus errores y aciertos. Actos del 2 de mayo: 19,1%, los más vistos desde 1993. Telenoticias: 10,2% y el 13,4%; Madrid Directo: 11,3%; Telemadrid y laOtra: 9,3% de cuota".

Fuentes de esta misma dirección insisten en que "la información sigue siendo el pilar fundamental de la cadena y nuestro esfuerzo durante la pandemia está siendo recompensado, con un ascenso superior al 15 por ciento; aumentan sus cifras El Matinal y Madrid Directo; de lunes a viernes, el Telenoticias 1’de Lourdes Maldonado promedia un 11,2% de share (1,7 puntos más que antes del inicio del estado de alarma) y el Telenoticias 2 de Manu Pérez y Rocío Delgado crece hasta el 10,1% (+2,4 puntos). En el fin de semana, la primera edición con Silvia Intxaurrondo suma dos puntos de audiencia hasta el 12,6% de share".