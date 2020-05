Antena 3 apuesta por 'Pasapalabra' para batir a Piqueras en Telecinco

Antena 3 acomete, a partir de la próxima semana, un cambio en la programación de tarde con la emisión sucesiva de todos sus concursos. ¡Ahora Caigo!, ¡Boom! y Pasapalabra cubrirán la parrilla desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, momento de inicio del informativo. Pasapalabra servirá de rampa de lanzamiento para intentar elevar el número de seguidores de la segunda edición de noticias de la cadena en una franja horaria hasta ahora dominada por el informativo que dirige Pedro Piqueras en Telecinco.

El dominio en audiencia de la cadena de Mediaset, mes tras mes, se ha consolidado una vez más en abril, un 14,5%, frente al 10,8 de Antena 3, con TVE1 en el 9,4. No ocurre lo mismo en los informativos, con las dos cadenas privadas en empate técnico (denominación utilizada cuando la diferencia es inferior a cuarenta mil espectadores) desde hace meses, con una cifra de poco más del 14%. TVE se sitúa en el 12%, que se eleva un punto más si se le añade a La 1 la emisión del espacio por el Canal 24 Horas. A las tres de la tarde, Antena 3 se sitúa muy por encima, mientras que, a las nueve de la noche es Telecinco la que adelanta a su competidora. Este mismo lunes, se reproducían las diferencias: Antena 3 Noticias 1, 2.864.000 espectadores y 18,6% de cuota; Informativos T5, 2.505.000 espectadores y 16,2%; Telediario 1, 1, 1.900.000 espectadores y 12,3%. A las nueve de la noche, Informativos T5, 2.399.000 espectadores y 16,4% de cuota; Antena3 Noticias 2, 2.009.000 espectadores y 13,3%; y Telediario 2, 1.972.000 espectadores y 12,5% de cuota.

No se trata de datos aislados, sino en muy buena parte producto de los espacios que preceden (e incluso, suceden) a los distintos noticiarios. Así, el liderazgo de la edición de noche de Telecinco estuvo en el pasado sustentado por las altas audiencias de Pasapalabra, hasta que resoluciones judiciales provocaran su salida de Mediaset y la posterior compra de derechos por parte de Atresmedia. No obstante, los excelentes resultados de audiencia que obtienen las sucesivas entregas de Sálvame, que se extienden desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, han proporcionado una excelente plataforma a la edición nocturna de su informativo. Este efecto arrastre es el que Antena 3 pretende combatir codurante los años recientes.

La importancia de este efecto se observa claramente al advertir que los informativos de La 1, en tercera posición desde hace varios años, superan en más de tres puntos a la media de la cadena (por encima del doce los primeros, 9,4 el conjunto de la programación). Mientras, tanto Telecinco como Antena 3, empatadas en cabeza, sitúan las audiencias de sus noticiarios por debajo de los programas que les anteceden y continúan. Este mismo lunes se podía observar cómo la influencia del espacio más visto del día, Masterchef, con un 22,7%, beneficiaba el aumento de espectadores en los minutos finales del Telediario de la noche y El Tiempo.

Duplicidad de Roberto Leal

Roberto Leal será el presentador de Pasapalabra, tal y como atestiguan las constantes promos que Antena 3 está emitiendo. Este miércoles, y en horario de máxima audiencia, habrá un preestreno, para adelantar los programas diarios a partir del lunes 18. Esa misma semana, el miércoles 20, La 1 de TVE iniciará una nueva emisión de Operación Triunfo, suspendida estos dos meses por el covid-19, y uno de los pocos programas competitivos de la televisión pública, conducido también por Roberto Leal, reconvertido reportero de España Directo como presentador de éxito.

En cualquier caso, la tremenda competencia entre las principales cadenas no espera, como en otras épocas, a las presentaciones formales de principios de temporada. Ahora, los principales estrenos se hacen en cualquier momento del año, con el ojo puesto en contraprogramar al resto, más que en ofrecer. El plus de liderazgo es el objetivo de las privadas para captar publicidad, y de la degradada TVE para no perder el tercer puesto, cada día más amenazado por laSexta.