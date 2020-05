El efecto 'Pasapalabra' marca la batalla por las audiencias de los informativos

Publicada el 23/05/2020 a las 06:00

Miércoles 20 de mayo. El informativo de las nueve de la noche de Antena 3 supera al de Telecinco en dos puntos y medio de cuota de pantalla. Son trescientos mil espectadores más que su competidora. El día anterior se produjo un empate técnico y en el conjunto de la semana las cifras están muy parejas entre ambas cadenas. Se trata de una anomalía: desde hace muchos meses el informativo de Pedro Piqueras está muy por encima del de Vidente Vallés: dos puntos en abril, sin ir más lejos. Hasta ahora, la cadena principal de Atresmedia se conformaba con vencer, destacada, a las tres de la tarde y obtener un práctico empate en el liderazgo general de Informativos, mientras TVE quedaba descolgada tres puntos por debajo (dos si a TVE1 se sumaba la emisión simultánea en el Canal 24 Horas).

Comparamos los contenidos de las principales cadenas este viernes en la edición de las tres de la tarde: autonomías y provincias que pasan el lunes a las fases 1 y 2 en la desescalada contra la pandemia; vueltas de tuerca a los desencuentros políticos y empresariales sobre la reforma laboral; reportajes en ciudades costeras sobre los efectos de la citada desescalada en la hostelería; y un vistazo a lo que está ocurriendo en otros países más o menos afectados. Notamos que estamos viendo una u otra cadena por el presentador, o presentadora. Hasta el decorado, dominado por las grandes pantallas, y el paso a conexiones exteriores, son muy similares. La dedicación –por otra parte, incontestada– al monotema, es unánime.

Pasapalabra, una apuesta estratégica

¿Qué marca la diferencia entre las tres? Para obtener una respuesta volvemos al caso del informativo de las 21 horas y la escalada de Antena 3: desde este lunes, inmediatamente antes de las noticias se emite Pasapalabra, tras pagar por los derechos una cifra tan millonaria y desconocida como rentable, a tenor de los resultados. Es obvio que Atresmedia no buscaba con la emisión sucesiva de sus tres concursos de tarde arrebatar el liderazgo a las tres ediciones de Sálvame que van de las 16 a las 21 horas, sino el de disminuir la distancia de hasta cinco puntos y entrar en la competencia de informativos con la menor diferencia posible. Habrá que ver en el inmediato futuro las cifras de la apuesta. Por lo medido en esta semana de estreno, es un éxito, no rotundo, no definitivo, pero sí un gran resultado.

Si ampliamos el foco al conjunto de los noticiarios vemos que laSexta, una cadena que tenía como contrincante natural a Cuatro, se ha salido de esa presunción para jugar en las grandes ligas. Su dedicación, prácticamente exclusiva, a la información está logrando disminuir la distancia de sus noticiarios frente a las tres grandes. Con una media cercana al 11% está ya más cerca de TVE1, que la pública versus Antena 3 y Telecinco. Fuera de este caso excepcional, y aclarado que los contenidos y formato de las tres grandes son muy similares, el análisis lleva, inevitablemente, a lo que precede -e incluso sucede- a los informativos estrella. Esto es, el "efecto arrastre", palpable en los números obtenidos durante esta semana.

La, por el momento, aún líder a las nueve de la noche, Telecinco obtuvo un 16,8 y estuvo precedida este jueves (últimos datos publicados) por Sálvame Tomate con un 18,3 de cuota de pantalla. A continuación se emitió Supervivientes Exprés con un 22, y Supervivientes con un 31 %. Antena 3 logró un 16,5, tras Pasapalabra (17,4) y sucedido por El Hormiguero (13,4) y cine (9). TVE1 se quedó en el 9,8, después de que Aquí la Tierra lograra un 8,4 y el cine emitido a continuación del TD2 anotara un 7,8. Antes de los noticiarios de sobremesa, en Telecinco Ya es mediodía tenía un 13,8 y el informativo el 15,7, sucedido por Sálvame limón (14,8). A esa misma hora en Antena 3 se registra el 19,6, después de La ruleta de la suerte 16,8; el siguiente espacio, Amar es para siempre se conformaba con el 10,7. En TVE1, el informativo llegaba al 10,8, después de Corona virus:Última hora (5,7), seguido de Mercado central (7,4).

Tras estos números, se puede concluir que los noticiarios de las dos privadas están a la par (cuando no descienden) respecto a los espacios que preceden y siguen. En el caso de la cadena pública, los informativos siempre superan a los programas que van antes y después y la diferencia es mucho más acusada en la mañana que en la tarde. Esta realidad ha provocado el anuncio para la próxima temporada de la desaparición de los espacios actuales, que serán sustituidos por un magazine, con Mónica López como conductora. Según fuentes de la propia RTVE, "si algo no funciona, no te puedes quedar quieto: el cambio es obligatorio". La apuesta, llena de riesgo, ha supuesto la salida de esa franja de Xabier Fortes, María Casado y Máximo Huerta, ya confirmadas, mientras queda entre interrogantes el espacio Corazón de Anne Igartiburu.

El plus de proximidad

Los datos de los informativos de cadenas nacionales nos hacen olvidar, con demasiada frecuencia, que sus homónimos en las televisiones autonómicas superan con holgura no solo a la media de audiencia de las respectivas cadenas, sino en muchos casos a las cuotas de pantalla de las que emiten en toda España. Esta realidad es especialmente relevante en las que tienen idioma propio: TV3, EITB y TVG superan el 20% al mediodía. Aunque lejos de esos datos, la renacida televisión valenciana, o la balear, doblan la media de las respectivas cadenas. En Asturias o Murcia son siempre el espacio más visto y en Telemadrid llegan a un 12 %, cinco puntos por encima del resto de las emisiones, aunque entre las que emiten en castellano ninguna llega a los niveles de más del 20% que obtiene AragónTV. En definitiva, se trata de una victoria incontestable de la información de proximidad, razón de ser de estos medios públicos.