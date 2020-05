"Radio Televisión espantosa": el lapsus de Mateo sobre RTVE marca su comparecencia en el Senado con duros ataques del PP y Vox

Publicada el 26/05/2020 a las 16:00 Actualizada el 26/05/2020 a las 18:20

"Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión espantosa... Radio Televisión Española, perdón, afrontasen un episodio de contagio importante", decía Rosa María Mateo en respuesta al senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, que había preguntado sobre los planes de prevención frente al contagio en la cadena pública. Se trataba de un evidente lapsus de la responsable de RTVE, a poco de iniciarse su comparecencia en el Senado, pero tan llamativo que fue aprovechado durante las más de dos horas que se prolongó la comparencia de la administradora única de RTVE en una sesión dominada por los duros ataques de la derecha política a Mateo por los informativos de los medios públicos.

Ocho intervenciones de portavoces del PP; ocho acusaciones de manipulación informativa al servicio del Gobierno y ocho peticiones de que dimita. "Usted es la cara de este régimen; es la extrema portavoz y la ultra bombo de este Gobierno"; "No hay contraste. No dan en directo ayer a Casado. Administra los intereses del Gobierno"; "No hay neutralidad informativa. Usted no juega limpio. Pidió el voto para el PSOE"; "Manipulación maligna de RTVE. Nombra a quien le dice el PSC. El principal bulo procede del Gobierno. Los españoles huyen de TVE"; "Han llegado a dar 300 minutos del Gobierno en un solo día. Está a su servicio y al de sus sermones sabatinos"; "TVE tiene menos audiencia, porque tiene menos menos calidad. Sus informativos son impúdicos. Ha pasado de musa de la Transición a musa de la manipulación"... Estas fueron algunas de las acusaciones que ha recibido Mateo, seguidas de la petición unánime del PP con distintas formulaciones: "Dimita; no espere al concurso público", " Váyase; márchese, por su propia dignidad y la de los trabajadores, márchese".

"La única palabra que tienen es márchese: márchese señor González, marchese señora Mateo... No voy a presentar mi dimisión hasta que ustedes decidan quién va a gobernar RTVE", opuso la administradora única, que respondió a las acusaciones sobre manipulación informativa: “RTVE es un medio de comunicación público, pero no gubernamental y goza de total autonomía. RTVE defiende a rajatabla la libertad de expresión y respeta profundamente las opiniones, aunque esta administradora no las comparta. RTVE no desprestigia a ningún partido, RTVE informa con independencia y profesionalidad”.

Ha recordado que el último estudio de imagen de la Corporación revela que “RTVE está a la cabeza de las cadenas más valoradas”. “Los espectadores nos consideran la cadena más respetuosa y, además, baja la percepción que tienen los españoles sobre la instrumentalización, el partidismo y la politización en La 1. O sea, que el público valora nuestra independencia”. Refiriéndose a las intervenciones de Vox en la sesión les ha pedido que "dejen de utilizar RTVE para sus fines políticos”. "Cuando ustedes atacan a RTVE creen que están atacando al Gobierno. Pero se equivocan: solo atacan a unos grandes profesionales que ponen todo el empeño cada día en hacer bien su trabajo y que incluso en estos momentos tan difíciles se han estado jugando la salud para cumplir con su obligación de mantener informada a la población”.

Otro momento de confrontación se ha producido tras el anuncio de Mateo de que, a partir de este miércoles, aparecerá en la pantalla un crespón negro en señal de luto por las víctimas de la pandemia. "Llegan ustedes muy tarde", ha dicho el parlamentario del PP Ramos Acosta, a lo que la responsable de RTVE ha contestado: "Estará desde mañana y durante diez días porque es el tiempo de luto nacionala decretado".