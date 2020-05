Rosa María Mateo pide a la derecha que no se utilice a RTVE "como arma arrojadiza"

Publicada el 28/05/2020 a las 16:24 Actualizada el 28/05/2020 a las 16:25

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha dejado claro en sede parlamentaria que ha aprendido "a encajar las críticas, aunque no las comparto". En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta, ha proseguido dirigiéndose a la derecha política asegurando que le inquieta "que se intente desacreditar a mas de 6.000 trabajadores".

"Me entristece que quieran tan poco a RTVE, que solo crean en ella como un instrumento para acceder al poder", ha explicado Mateo que también ha asegurado que "no he recibido una sola denuncia del Consejo de Informativos, que es un órgano que no se deja presionar, sobre manipulación informativa". "No la utilicen como arma arrojadiza", ha afirmado la administradora provisional única del ente público.

En esta segunda sesión de control parlamentario en dos días, PP y Vox han insistido en la descalificación de los Informativos públicos y en las peticiones para que Mateo abandone la dirección de RTVE, dos ideas en las que ya habían basado sus intervenciones del pasado martes. "Me siento orgullosa del trabajo realizado por RTVE durante este periódo", les ha respondido Mateo.

Al margen de las críticas de carácter general, la oposición ha pedido explicaciones sobre el lazo, con forma de corazón, con el que TVE señaliza el luto nacional, y que consideran "una ofensa por imitar los diseñados por PSOE y Podemos". En su respuesta, la responsable de la cadena pública ha mostrado una cartulina con varios símbolos similares, usados hasta por marcas comerciales, antes de asegurar que "este logo está diseñado por el equipo de imagen de TVE, equipo, por cierto, que es el mismo que estaba ya con ustedes, y que es un símbolo de amor y dolor".

Además, ha sostenido que en RTVE el homenaje a las víctimas se inició el 6 de abril, cuando se creó un Memorial Coronavirus en la web y que ha recibido más de 1.300 cartas con emotivas despedidas. También recordó que, desde el miércoles, el inicio del TD2 son piezas breves de música clásica en honor de los fallecidos a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE. Asimismo, ha comunicado que este jueves se emitirá el reportaje "No te dije adiós", del programa Crónicas, con testimonios de miembros de trece familias de personas que han perdido la vida por el covid-19. Por último, Mateo ha anunciado que RTVE cubrirá otros actos de luto, que culminarán eon el homenaje de Estado anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cambios en las mañanas de TVE

Otra fuente de discrepancias se ha producido con los cambios que se producirán en las mañana de RTVE la próxima temporada, y muy en concreto con la desaparición de Los Desayunos, "un programa histórico y buque insignia de los Informativos, que además estaba recuperando audiencia", ha asegurado Fernández Rubiño, senador por Más Madrid.

"Nuestros análisis nos han llevado a la conclusión de que fragmentar no logra fidelizar a la audiencia", ha dicho Mateo. "Los Desayunos de TVE empezaron bajísimos, se lo aseguro. Han ido subiendo y Xabier Fortes lo estimamos muchísimo, no vamos a deshacernos de él porque es un gran profesional. La división entre los diversos espacios perdió sentido cuando todo giraba en torno a la pandemia. Creíamos que María Casado había cumplido una etapa pero teníamos otros proyectos para ella. En cambio, decidió tomar otra decisión. En su lugar hemos optado por una gran profesional de la casa, como es Mónica López, con experiencia en magacines en otras cadenas y una excelente audiencia en la información meteorológica. Las entrevistas, no se preocupen, se seguirán haciendo por la mañana".